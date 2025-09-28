Azkuna Zentroa arranca este lunes con 'Karmele' una selección de cintas del Zinemaldia

José Luis Rebordinos ha consolidado una estrecha colaboración con Azkuna Zentroa que permite a los bilbaínos disfrutar de una selección de las mejores películas del ... Zinemaldia después de su clausura. Se prolonga una semana, con once filmes: uno a las 19.00 horas de lunes a viernes y seis el fin de semana. Para cada uno, la entrada cuesta 5 euros.

El ciclo arranca esta tarde con la proyección de 'Karmele' de Asier Altuna, sobre una mujer que se aferra a la música y el baile para hacer frente a la guerra desde el exilio. Le seguirá mañana 'It was just an accident' de Jafar Panahi, película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que se ha rodado clandestinamente en Irán y es una crítica directa del régimen. El miércoles tomará el relevo 'Sentimental Value' de Joachim Trier, que ha sido Gran Premio el Jurado, con un drama sobre dos hermanas que se reencuentran con su padre.

El jueves se proyectará 'Un poeta' de Simón Mesa Soto, una comedia en torno a un escritor que recupera las ganas de vivir de la mano de una estudiante, y el viernes será el turno de 'The President's Cake' de Hasan Hadi, merecedora de la Cámara de Oro en Cannes, que plantea la historia de una niña obligada a preparar una tarta para Saddam Hussein.

El sábado,a las 16.30, se proyectará una película familiar en euskera, 'Heidi, Katamotzaren Erreskatea', de Tobias Schwarz y Aizea Roca, que reivindica el amor por la naturaleza. A las 18. 30, se podrá ver 'Weightless' de Emilie Thalund, sobre una adolescente en un campamento de verano. El colofón, a las 20.30, lo pondrá 'The son and the sea' de Stroma Cairns, que recrea el viaje de dos amigos por la costa noreste de Escocia.

El domingo empezará a las 16.30 con una película animada en euskera, 'Kaixo, Frida!', que firma Karine Vézina y cuenta la infancia de la pintora mexicana a los más pequeños. A las 18.30, se ha programado 'Vie privée' de Rebecca Zlotowski, con Jodie Foster como una psiquiatra que investiga la muerte de una paciente. La guinda llegará a las 20.30 con la ganadora de la Concha de Oro: 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, protagonizada por una chica con vocación de monja de clausura.