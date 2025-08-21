'Agárralo como puedas': Liam Neeson, digno hijo de Leslie Nielsen

Oskar Belategui Bilbao Jueves, 21 de agosto 2025, 16:53 Comenta Compartir

Fernando Trueba asegura en su personalísimo 'Diccionario del Cine' (Planeta) que 'Aterriza como puedas' es uno de sus títulos favoritos, «una de las películas más generosas y torrencialmente divertidas que conozco y que, además, posee el récord de no contar con un solo personaje inteligente en su extensísimo reparto». Aquel filme dirigido en 1980 por el equipo ZAZ (las iniciales de los apellidos de sus responsables: Jerry Zucker, Jim Abrahams y David Zucker) originó todo un subgénero en la moderna comedia americana: las 'spoof' movies (parodias).

Largometrajes como 'Top Secret!', 'Agárralo como puedas', 'Hot Shots!', 'Con el arma a punto', 'Estafa como puedas', 'Scary Movie' y la española 'Spanish Movie' (la última aparición de Leslie Nielsen un año antes de morir en 2010) comparten idénticas intenciones: bombardear sin respiro al espectador con gags que recrean escenas y clichés de filmes de éxito. A medio camino entre la caricatura y el homenaje, este tipo de películas deja a un lado el esquema argumental para poner a prueba la memoria del cinéfilo. Los guiños alcanzan a veces al propio lenguaje cinematográfico, tal como demostró en 1977 Mel Brooks en 'Máxima ansiedad', un humorístico catálogo de referencias hitchcockianas, que se adelantó tres años a 'Aterriza como puedas'. A sus increíbles 99 años, Brooks, autor de la también referencial 'El jovencito Frankenstein', ha anunciado que rodará la secuela de otra 'spoof' movie que dirigió en 1987, 'Spaceballs', que entre nosotros se tituló 'La loca historia de las galaxias'.

Tráiler de 'Agárralo como puedas' (2025).

Cuando 'The Naked Gun' se estrenó en 1988, la distribuidora española no dudó en rebautizarla 'Agárralo como puedas'. Su origen era una serie que solo duró seis capítulos, 'Police Squad', con el imperturbable y metepatas Frank Drebin como estrella absoluta. Leslie Nielsen, que se había formado en el Actor's Studio y se hinchó a hacer de galán de joven, se convirtió en el adalid del humor chorra desde su primera aparición en 'Aterriza como puedas', cuando vemos su nuca en el asiento de un avión. «¿Es usted médico?», le pregunta la azafata. «Así es», responde... con el fonendoscopio puesto.

37 años y dos secuelas después ('Agárralo como puedas 2 1/2: El aroma del miedo' y 'Agárralo como puedas 33 1/3: El insulto final'), Frank Drebin (Jr.) resucita con el rostro de un inesperado actor: Liam Neeson. A sus 73 años, el protagonista de 'La lista de Schindler' se había dedicado en los últimos tiempos a repartir estopa en historias de venganza. Su papel como el improbable hijo del personaje que bordó Leslie Nielsen ha dado nuevos bríos a una carrera que languidecía. Su idilio con Pamela Anderson, su compañera en el filme, también ha ayudado a publicitar la cinta de Paramount, que se estrenó en Estados Unidos a comienzos de agosto y lleva recaudados más de 43 millones de dólares. En España se estrena este 22 de agosto.

Ampliar Pamela Anderson y Liam Neeson, pareja dentro y fuera de la pantalla.

Su éxito quizá se deba a que una nueva generación ha descubierto el placer de reírse de gags idiotas acompañados de público en una sala, al tiempo que los espectadores nostálgicos han recuperado un tipo de humor que hoy resulta hoy 'políticamente incorrecto'. Como cuando un observador desde la distancia cree por la silueta que el personaje de Pamela Anderson le está practicando una felación al protagonista y en realidad está limpiando el horno. Una lúbrica cámara térmica, un trío sexual con un muñeco de nieve y el teniente Drebin colgado de unas pelotas iluminadas también constituyen memorables sandeces.

El policía más despistado de todos los tiempos, con permiso del inspector Clouseau, deberá salvar a una Brigada Policial desmantelada por falta de financiación y enfrentarse a un magnate tecnológico a lo Elon Musk (Danny Huston), que le hace la pelota regalándole un coche eléctrico con desastrosos resultados. Buena parte de la efectividad del filme se debe a Liam Neeson, que mantiene su inexpresividad y la voz en off habitual del género negro durante todo el metraje, incluso cuando está a punto de arruinar su traje al sufrir una diarrea. Su química con Pamela Anderson, que sabe burlarse de su imagen sexy del pasado y de los estereotipos de la 'femme fatale' en la piel de una escritora de novelas de misterio, también contribuyen al disfrute.

Ampliar Liam Neeson en 'Agárralo como puedas'.

Como ocurre en este tipo de películas, no todos los gags funcionan igual, pero los raudos 85 minutos de duración consiguen que nadie se aburra. El director Akiva Schaffer, curtido en el 'Saturday Night Live', es generoso al acumular un sinfín de chistes por minuto. Según él, la clave es pedir a los actores que actúen con naturalidad, «como si fueran tan tontos que no supieran que lo que están interpretando es una comedia».

