Andrés Suárez. E. C.

«El cantautor es un hacedor de historias que vive intensamente»

El gallego Andrés Suárez protagoniza este lunes un encuentro literario y musical en el Aula de EL CORREO que desvelará los relatos que atesoran sus canciones

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:41

Andrés Suárez (Ferrol, 1983) llega a Bilbao con el ánimo de contar y cantar. El artista gallego protagonizará un encuentro en el Aula de EL ... CORREO en el que expondrá los relatos que guardan sus canciones. «El cantautor es un hacedor de historias que vive intensamente y plasma en un papel», aduce y señala que esa labor, ahora trasladada a un libro, «es un ejercicio sincero de memoria y de homenaje a las personas con las que he crecido, en el que se habla de amor y desamor». El acto tendrá lugar este lunes, a partir de las 19.30, en el Salón El Carmen de Bilbao, y ha sido realizado en colaboración con la editorial Verso&Cuento. Este atípico encuentro recibe, además, el apoyo de la Fundación BBK.

