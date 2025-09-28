Andrés Suárez (Ferrol, 1983) llega a Bilbao con el ánimo de contar y cantar. El artista gallego protagonizará un encuentro en el Aula de EL ... CORREO en el que expondrá los relatos que guardan sus canciones. «El cantautor es un hacedor de historias que vive intensamente y plasma en un papel», aduce y señala que esa labor, ahora trasladada a un libro, «es un ejercicio sincero de memoria y de homenaje a las personas con las que he crecido, en el que se habla de amor y desamor». El acto tendrá lugar este lunes, a partir de las 19.30, en el Salón El Carmen de Bilbao, y ha sido realizado en colaboración con la editorial Verso&Cuento. Este atípico encuentro recibe, además, el apoyo de la Fundación BBK.

La publicación de 'Todavía más allá de mis canciones' no supone una prueba de su vocación lírica. «Yo no me considero un autor literario y no se trata de falsa modestia», confiesa, aunque admite poseer un cierto lenguaje literario. «Cuando escribo tengo en cuenta el ritmo, la métrica o el estilo, pero elaborar una metáfora no te convierte necesariamente en un poeta».

Los conflictos sentimentales, la derrota y el despecho, entre otras emociones, alientan muchas de sus canciones. «Los autores nos molemos la heridas con las canciones y quien te escucha reconoce la historia porque no eres el único que ha vivido ese dolor», explica. «Compartir la experiencia nos demuestra que no estamos tan solos». Las últimas polémicas sobre la posición de los artistas en relación al conflicto palestino no cuestionan su posición. «Claro que me puedo expresar y siempre desde el respeto», defiende. «A mí no me abruma lo de no hables de esto porque, si no, no te sigo. ¿Cómo decir que no puedes manifestarte en el año 2025. Y si por hacerlo me dejas de prestar atención, creo que no me pierdo nada».

El cantautor gallego siempre ha tenido un compromiso social, en su opinión. «No soy tan cobarde como para eludir cuestiones controvertidas y menos cundo se trata de un genocidio o posiciones contra el racismo y la xenofobia», indica. «Hay gente que no se involucra por si acaso no vende un disco, pero yo si no lo hago no duermo por la noche».

Extremoduro y Beethoven

Franco Battiato, Beethoven, Extremoduro y Platero y Tú, son algunas de sus influencias reconocidas. La lista se antoja ecléctica y es que Suárez se resiste a las etiquetas. «Trap, latin, urbano… Yo empecé en el hardcore y la música de orquestas, en realidad todo es música», señala y confiesa que ha pasado todo un año sin escribir nada publicable. «No existe una explicación científica, aunque yo trato de ser metódico», alega. «Yo trato de crear y ejercer el oficio de la palabra».

El rumbo de su profesión le preocupa. «Vamos hacia un lugar turbio soportado en la tecnología» advierte el autor de 'Todavía más allá de mis canciones'. «Es vergonzoso y ridículo que, ahora, en esta profesión, se hable de algoritmos y tendencias o que las discográficas fichen a músicos por su número de seguidores», plantea y, asimismo, se refiere a la crisis de locales como un factor perturbador. «Los garitos donde yo solía tocar en Santiago de Compostela ya no existen, y lo mismo ha sucedido en Bilbao o Murcia. No estoy en contra de los festivales, pero este tipo de espacios resultan esenciales y que desaparezcan me parece muy malo para la cultura. Deberían protegerse en vez de exigirles que tengan tantos metros de camerino».