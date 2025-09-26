El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cancelan «hasta nuevo aviso» el mercadillo y las actividades del Espacio Open de la fábrica Artiach de Zorrozaure

Los organizadores suspenden las actividades abiertas al público temporalmente por «causas ajenas»

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:49

Zorrozaure se queda «hasta nuevo aviso» sin los mercadillos y las iniciativas que acogía la antigua fábrica de galletas Artiach a través de Espacio Open. Los organizadores de este proyecto creativo lo han anunciado a través de sus redes sociales, en las que aducen «causas ajenas» a su voluntad para el cierre. Por ello, «todas las actividades públicas están suspendidas» sin una fecha concreta de regreso en el calendario. «Esperamos que sea muy pronto», desean.

De forma paralela, a pesar de no poder acoger al público, siguen trabajando a puerta cerrada «en los proyectos socioculturales que tenemos en marcha y os mantendremos informados en los próximos días». El espacio se pondrá en contacto con todas aquellas personas cuyos proyectos se vean afectadas por el cierre. «Sentimos mucho las molestias que esta situación pueda ocasionar y te invitamos a seguir viniendo a nuestra tienda de Vintage Bilbao en el Casco Viejo», invitan.

Este proyecto nació en 2009 y se expande por 2.000 metros cuadrados de la fábrica de Zorrozaure. Cuenta con 110.000 visitantes anuales y 14 trabajadores. Cada fin de semana acoge Vintage Bilbao, un mercadillo de economía circular. También abre la cafetería Jardín Secreto de viernes a domingo de, 11.00 a 00 o 01. 00 horas. Las instalaciones albergan también el centro de creación y fabricación digital Fab Lab Bilbao, además de impulsar residencias creativas.

No es la primera vez que la actividad cultural en la fábrica tiene que cerrar temporalmente. A principios de 2019, por motivos de seguridad hasta próximo aviso» por el mal estado del edificio, que roza el siglo de vida. En aquella ocasión, sufrió inundaciones por el desbordamiento de la ría y las goteras se agravaron con desprendimientos en cornisas y en el interior este domingo.

La fábrica, construida en 1921, es una de las 19 joyas industriales que se conservarán en un Zorrozaurre en pleno desarrollo. Encima de la mesa se puso en su día la expropiación por parte del Ayuntamiento, pero sin hablar de plazos. Los propietarios, una treintena de particulares y pequeñas firmas, no se arriesgan a invertir una suma millonaria en su rehabilitación. En la fábrica conviven otros proyectos creativos y también talleres tradicionales.

