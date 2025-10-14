La bilbaína Marian Ochoa de Eribe, Premio Nacional a la Mejor Traducción 2025

La traductora bilbaína ha sido reconocida por su versión al español de 'Theodoros', de Mircea Cărtărescu, una obra «de una riqueza y musicalidad excepcionales». El ... Ministerio de Cultura también ha premiado al tolosarra Xabier Olarra por su trayectoria en la traducción al euskera.

La pasión de Marian Ochoa de Eribe por las palabras la ha llevado a recorrer, frase a frase, algunos de los territorios más exigentes de la literatura rumana. Hoy, ese trabajo meticuloso y silencioso recibe el mayor reconocimiento posible: el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2025, concedido por el Ministerio de Cultura por su versión al español de 'Theodoros', de Mircea Cărtărescu (Editorial Impedimenta).

El jurado ha destacado la «minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación» con los que Ochoa ha logrado «trasladar al español la excelencia de una novela total». En su valoración, subrayan además la complicidad entre autor y traductora, capaces de construir «un mundo y un lenguaje propios, con párrafos a punto de desbordarse pero siempre afianzados en una prosa poética y musical». Se trata de la primera vez que una obra traducida del rumano obtiene este galardón nacional, un hito que reconoce el talento y la sensibilidad de una profesional que lleva más de dos décadas acercando esa literatura al público hispano.

Bilbaína, doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Deusto y profesora de Lengua y Literatura Española, Ochoa de Eribe ha traducido a autores fundamentales del panorama rumano, desde Panait Istrati o Mihail Sebastian hasta Mircea Eliade. Pero su nombre está íntimamente ligado a Mircea Cărtărescu, de quien ha vertido al castellano toda su obra: 'Solenoide', 'Nostalgia', 'El Levante', 'Las bellas extranjeras', 'Cegador'… y ahora 'Theodoros', la novela por la que el jurado reconoce un trabajo que «devuelve el género a su máximo esplendor».

Su trayectoria ha sido avalada por instituciones como el Instituto Cultural Rumano —que le concedió una beca de creación literaria y el premio a la mejor traducción en 2022— o por el galardón Openbank-Vanity Fair a la mejor traducción del año por El ala derecha en 2023.

Junto a ella, el Ministerio de Cultura ha distinguido a Xabier Olarra Lizaso con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor por «su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera». Pionero de la novela negra en esa lengua y responsable de hitos como la traducción de 'Ulises' de Joyce o 'El cartero' siempre llama dos veces al euskera, Olarra ha contribuido a dar al idioma vasco un lugar propio en la literatura universal.

Ambos reconocimientos, dotados con 30.000 euros, ponen en valor la importancia del trabajo invisible de los traductores, esos artesanos de las palabras que permiten que los mundos literarios viajen de una lengua a otra sin perder su esencia.