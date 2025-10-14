El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La traductora Marian Ochoa de Eribe EP

La bilbaína Marian Ochoa de Eribe, Premio Nacional a la Mejor Traducción 2025

La traductora bilbaína ha sido galardonada con 30.000 euros por su versión al español de 'Theodoros', de Mircea Cărtărescu, una obra «de una riqueza y musicalidad excepcionales»

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Martes, 14 de octubre 2025, 17:34

La traductora bilbaína ha sido reconocida por su versión al español de 'Theodoros', de Mircea Cărtărescu, una obra «de una riqueza y musicalidad excepcionales». El ... Ministerio de Cultura también ha premiado al tolosarra Xabier Olarra por su trayectoria en la traducción al euskera.

