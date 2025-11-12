El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La oficina de Turismo de Bilbao también acoge obras de Bideotikan Bideotikan

Bideotikan 2025 transforma Bilbao en un museo digital al aire libre y se expande al Guggenheim

El festival internacional de arte digital celebra su quinta edición con obras de 17 artistas en más de 70 pantallas urbanas y un programa inmersivo que estrena sede permanente en Next Museum

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:27

Bilbao vuelve a encender sus pantallas para el arte. Desde esta semana y hasta el 30 de noviembre, escaparates, marquesinas y monitores de toda la ... ciudad se transforman en una gran galería al aire libre con motivo de Bideotikan 2025, el V Festival Internacional de Arte Digital de Bilbao, conocido como el 'museo efímero de los 30 segundos'. Las 34 piezas seleccionadas, creadas por 17 artistas de seis países, se exhiben en más de 70 pantallas públicas y privadas repartidas por espacios como el Mercado de la Ribera, Azkuna Zentroa, Zubiarte, La Caixa, Forum Sport o los Bilbobuses.

