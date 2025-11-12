Bideotikan 2025 transforma Bilbao en un museo digital al aire libre y se expande al Guggenheim

Bilbao vuelve a encender sus pantallas para el arte. Desde esta semana y hasta el 30 de noviembre, escaparates, marquesinas y monitores de toda la ... ciudad se transforman en una gran galería al aire libre con motivo de Bideotikan 2025, el V Festival Internacional de Arte Digital de Bilbao, conocido como el 'museo efímero de los 30 segundos'. Las 34 piezas seleccionadas, creadas por 17 artistas de seis países, se exhiben en más de 70 pantallas públicas y privadas repartidas por espacios como el Mercado de la Ribera, Azkuna Zentroa, Zubiarte, La Caixa, Forum Sport o los Bilbobuses.

Ampliar

Entre los nombres destacados figuran Sabato Visconti (Brasil/EE. UU.), que ha expuesto en la Tate Britain; el alemán Splinter Frames; los mexicanos S.O.S.L.O.W. y Canek Zapata; las estadounidenses Nicole Ruggiero y Anya Asano; el dúo barcelonés Retoka; el cántabro Víctor Mazón Gardoqui; la riojana Esperanza Pérez Martín y el vasco Txus Cuende, cuyas obras llegaron hasta los luminosos de Times Square.

Organizado por Develop y Media Attack, el festival dedica esta edición al Net Art, un movimiento nacido en los 90 al calor del internet primitivo. «Lejos de cualquier mirada nostálgica, reivindicamos el espíritu disruptivo del Net Art y cómo sigue influyendo en la forma en que creamos, habitamos e intervenimos los espacios virtuales y urbanos», explica Paula Bañuelos, productora ejecutiva del certamen.

La organización celebra también haber alcanzado una participación femenina del 44,4%, «más del doble que hace dos ediciones», lo que califican como un «importante logro en un ámbito históricamente masculinizado».

Desde su nacimiento en 2021, Bideotikan ha convertido cada noviembre a Bilbao en un museo urbano de arte en movimiento, recuperando para la cultura los espacios donde normalmente reina la publicidad. «Con Bideotikan 2025 celebramos cinco años de crecimiento, de talento y de labor pedagógica para que la sociedad aprenda a disfrutar del arte digital en el espacio público», resume Bañuelos.

Ampliar

Pantallas por toda la ciudad

El festival da un paso más en su expansión. Por primera vez desembarca en el Museo Guggenheim Bilbao, que acogerá un taller de composiciones visuales en vivo impartido por la arquitecta y artista digital Ana Herce. Además, estrena sede permanente en el Next Museum (Deusto), donde del 26 al 30 de noviembre se podrá visitar una instalación inmersiva de Iván Puñal, titulada «Ubi Sunt SE», en la que los rostros del pasado se desintegran en partículas digitales como metáfora del paso del tiempo.

El programa se completa con workshops y performances audiovisuales. El 21 de noviembre, el artista mexicano Murcof presentará «The Etna Sessions» en la Iglesia de la Encarnación, una obra de electrónica experimental y visuales volcánicos. Y el 28 de noviembre, en el Mercado del Ensanche, la mexicana Sabrina Covarrubias estrenará «Fertility», una experiencia sensorial que mezcla música electrónica y visualización generativa inspirada en la naturaleza.

Tras consolidarse en Bilbao, Bideotikan extiende su formato a otras ciudades. En diciembre llegará a Santander (Galería Mecha) y a Logroño (La Lonja 39/41) bajo el nombre Bideotikan SBL, con artistas locales y el apoyo de la iniciativa Tan Cerca, promovida por los tres ayuntamientos.