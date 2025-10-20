El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Nos preocupa el robo de campanas en ermitas apartadas dado el precio del bronce»

Responsables del patrimonio diocesano de Bizkaia y Burgos hablarán hoy de este tesoro religioso y cultural en el Aula de EL CORREO

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:35

Las iglesias vizcaínas suelen permanecer cerradas excepto en el horario de culto y esa tradición se ha agudizado con la progresiva disminución del tiempo dedicado ... a la liturgia. La diócesis contrarresta dicha tendencia con nuevos proyectos. «Intentamos promover las visitas organizadas a nuestros templos, iniciativas que ya existen, y organizar un circuito», asegura Gaspar Martínez, responsable del departamento de Asuntos y Bienes Culturales del Obispado de Bilbao. Por su parte, Carlos Izquierdo, vicario general de la Archidiócesis de Burgos, se refiere al problema que supone la conservación de un extenso patrimonio. «Cuando una iglesia se cae la decepción es brutal», advierte. Ambos hablarán del patrimonio del Territorio Histórico y de Burgos en un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO. La charla, apoyada en vídeo y fotografías, tendrá lugar hoy, a partir de las 19.30, en el Salón del Carmen de Bilbao. El acto cuenta con el apoyo de BBK.

