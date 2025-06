Gerardo Elorriaga Domingo, 22 de junio 2025, 22:50 Comenta Compartir

La llegada de 'Te siguen', el último libro de Belén Gopegui, se produce tres décadas después de 'La escala de los mapas', una novela que, de inmediato, la situó entre las grandes voces de la narrativa española. Ella se siente confortada por la existencia de una comunidad que le ha permitido seguir escribiendo. «Una gran mayoría de lectores busca textos por los que pasar deprisa, sin tener que levantar la cabeza, mientras que otros buscan otras satisfacciones», aduce. «Porque lo bueno y lo malo de los libros es que hay que atravesarlos, no podemos tan solo mirar», señala. «Debemos tener la experiencia de vivir esa novela, sentirla dentro». La escritora protagoniza la última cita de la temporada del Aula de EL CORREO, un acto que tendrá lugar hoy, a partir de las 19 horas en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. El encuentro cuenta con el apoyo de Random House y BBK.

La invasión sistemática de la vida privada es el hilo conductor de una historia en la que se suceden las voces de diversos personajes en calidad de víctimas y victimarios, aunque la definición no siempre resulta precisa. La trama puede recordar al argumento de la película 'La vida de los otros', inspirado en el trabajo de la ubicua Stasi, aunque hay notorias diferencias. «Existe algo en común y es que son espías analógicos, pero allí era un sistema político, mientras aquí se trata de una empresa privada que busca un objetivo consumistas, conseguir beneficios», indica.

Nuestra privacidad se halla en tela de cuestión con mecanismos de control tan eficaces. «Hoy es prácticamente imposible, aunque uno se esfuerce en protegerse», asegura y advierte sobre consecuencias aparentemente insospechadas de esta forma de presión. «Cuanto más control sobre ti, menor sensación de responsabilidad, cuanta más vigilancia, más se amplía la idea de que no podemos hacer nada, que las aportaciones no van más allá de un cadena de firmas y que es tan poco que no hago nada».

La charla Ponente. Belén Gopegui (Madrid, 1963) es escritora y publicó su primera novela, 'La escala de los mapas', en 1993.

Lugar y hora. Hoy, en la Biblioteca de Bidebarrieta (19h.).

Con la colaboración: Fundación BBK.

La resistencia ante este acoso es factible, en opinión de la autora y afirma que una de las vías es darnos cuenta de que se está debilitando esa conciencia. «El piloto que lanzaba bombas afirmaba que era una cuestión vinculada a su profesión y que él no era responsable, que no era algo que formara parte de su código de valores», explica y señala la necesidad de cambiar radicalmente esa interpretación. «Cada cosa que hacemos constituye una acción y tiene consecuencias. El mundo lo hacemos todas las personas que llevamos a cabo algún tipo de trabajo, aunque no estemos remunerados».

Equivocarse y rectificar

El arrepentimiento es una cuestión también abordada en la narración. «Se trata de un concepto del que se apropió la religión, pero surge de una tradición más amplia», aduce y reconoce que se precisa de valor para asumir las consecuencias de nuestros actos. Ella aboga por analizar el contexto en el que se producen las conductas que reprobamos. «El individuo en la novela cambia el lugar donde está para no equivocarse de nuevo. La vida es equivocarse y rectificar». Ese comportamiento también es una manifestación de nuestra cuestionada libertad. «Si no pudiéramos disponer de ella seríamos marionetas de las circunstancias».

La facultad de elegir también resulta esencial cuando nos acercamos a la ingente oferta de nuevos títulos. «La literatura siempre ha sido muchas cosas a la vez, hay ocio y otro tipo de productos». Gopegui recomienda acercarse a los espacios donde es posible elaborar y afianzar criterios. Sugiere acudir a clubes de lectura y nutrirse de podcast de confianza para informarse. «Siempre me ha interesado la crítica literaria y creo que no es compleja», sostiene. «Ante todo, hay que preguntarse sobre qué tipo de lector o espectador soy y cuáles son mis intereses».

