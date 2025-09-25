Las mejores infografías del mundo se exponen en Bilbao

Óscar Beltrán de Otálora Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:52 Comenta Compartir

Para entender la ciencia y el mundo de la forma más pedagógica y estética posible es obligatorio acercarse a la sala Chillida del Bizkaia Aretoa-EHU antes del 30 de septiembre. Hasta ese día estará abierta la exposición 'Fernando G. Baptista. El explorador de la infografía científica' una muestra de los mejores trabajos de este autor que se ha convertido en uno de los más grandes ilustradores científicos del panorama global y que este año ha sido galardonado como el mejor diseñador del mundo por la SND (Society for News Design).

La exposición, organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la EHU y el Museo Laboratorium, recoge algunos de los mejores trabajos de Fernando G. Baptista en la prestigiosa revista 'National Geographic'. Algunos de ellos muestran, por ejemplo, la reconstrucción visual del proceso por el que se levantó la columna de Trajano. Sus trazados son la mejor forma de comprender este proceso constructivo. De la misma manera, ha explicado con imágenes la extinción de los dodos en las Islas Mauricio. También se incluyen sus trabajos sobre los vikingos, que se convirtieron en la portada de la publicación. Además, la universidad ha elegido para exhibir al público algunos de sus diseños sobre la biología animal, desde las ballenas a los lobos.

Fernando G. Baptista (Bilbao, 1965) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Tras varios años trabajando como ilustrador freelance, se incorporó a EL CORREO, donde recibió numerosos premios con sus infografías. Desde 2007, forma parte de la plantilla del National Geographic Magazine como editor senior. Su trayectoria ha sido reconocida con más de 250 premios, entre ellos el prestigioso Peter Sullivan, el máximo galardón en infografía. Además, ha recibido dos nominaciones a los Premios Emmy.

La exposición pude verse de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00h. Los sábados, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h, y los domingos, solo por la mañana, de 10:00 a 14:00h.

