El Guggenheim retrasa la gala anual del día 15 para no coincidir con los paros pro Palestina

El Guggenheim ha decidido cambiar su agenda de eventos para no coincidir con las protestas y movilizaciones convocadas por los sindicatos en favor del pueblo ... palestino que se visibilizarán en toda España. El 15 de octubre abrirá sus puertas con normalidad, pero habrá un par de cambios: por un lado, se adelantará al martes la presentación a los medios de comunicación de la exposición de Maria Helena Vieira da Silva –que abrirá sus puertas el jueves– y, por otro, no se celebrará la cena de gala que por estas fechas agasaja todos los años a patronos, autoridades, empresas y benefactores del museo. El evento –que siempre incluye una recepción formal, velada artística y ágape– se ha trasladado al 24 de noviembre.

Una carta de la directora general del Guggenheim, Miren Arzalluz, comunicó ayer el cambio de fecha a los invitados a la cena, en su mayoría figuras relevantes del ámbito político, cultural y empresarial del País Vasco. En la misiva firmada por Arzalluz, máxima autoridad del centro desde abril de este año, se recuerda al destinatario que el miércoles «se ha convocado una jornada de huelga general con paros y movilizaciones a nivel estatal. La coincidencia de estas circunstancias nos ha impulsado a realizar una reflexión, que hemos compartido con los miembros de nuestro Comité Ejecutivo, y que ha conducido a la decisión de posponer la Cena Anual».

Palanca de fidelización

La jornada del 15 de octubre no facilitará la organización de grandes eventos. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado paros parciales de dos horas –mañana, tarde y noche–, además de movilizaciones en todo el país, mientras que CGT ha llamado a una huelga general de 24 horas. «No se dan las condiciones y el contexto adecuados para que se desarrolle de la mejor manera para todos», señalaron fuentes del centro, sin ahondar en más explicaciones. La cena anual es una palanca de fidelización de patronos y empresas que busca la excelencia y evita los riesgos, ya sean logísticos, operativos o de imagen.

No será en todo caso la primera vez que la cena anual se organice en noviembre. Si bien habitualmente se ofrece en torno al 18 de octubre, fecha de la inauguración del Guggenheim en 1997, nunca han dejado de tener cabida las excepciones, como en 2016, cuando se programó el 10 de noviembre. Lo que no varía es el objetivo de la gala: dar las gracias a las muchas personas, empresas y entidades que han respaldado al coloso de titanio desde el principio.