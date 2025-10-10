El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estampa del Guggenheim de noche. Luis Ángel Gómez

El Guggenheim retrasa la gala anual del día 15 para no coincidir con los paros pro Palestina

«No se dan las condiciones y el contexto adecuados» para que el acto con patronos y autoridades se celebre «de la mejor manera», dice el museo

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:57

El Guggenheim ha decidido cambiar su agenda de eventos para no coincidir con las protestas y movilizaciones convocadas por los sindicatos en favor del pueblo ... palestino que se visibilizarán en toda España. El 15 de octubre abrirá sus puertas con normalidad, pero habrá un par de cambios: por un lado, se adelantará al martes la presentación a los medios de comunicación de la exposición de Maria Helena Vieira da Silva –que abrirá sus puertas el jueves– y, por otro, no se celebrará la cena de gala que por estas fechas agasaja todos los años a patronos, autoridades, empresas y benefactores del museo. El evento –que siempre incluye una recepción formal, velada artística y ágape– se ha trasladado al 24 de noviembre.

