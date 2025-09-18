El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miren Arzalluz y la comisaria de la muestra, Geaninne Gutiérrez Guimaraes. Yvonne Iturgaiz

Sky Hopinka convoca en el Guggenheim a los espíritus indígenas de la tribu de los casinos

'Desmayos', del videoartista estadounidense, eleva a mito la 'planta cadáver' que se utiliza para reanimar en su cultura, la de los Ho-chunk, antes los Winnebago de Wisconsin

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:52

A la tribu Ho-chunk se la denominaba antaño los Winnebago de Wisconsin, conocida dentro del desconocimiento por ser la que gestiona casinos, hoteles y ... restaurantes en aquel estado. A ella pertenece el videoartista estadounidense Sky Hopinka, que por enfermedad no pudo estar este jueves en la inauguración de su obra 'Desmayos', concebida expresamente para su exhibición en la sala Film&Video del Guggenheim. Pero de nada sirve este dato de los casinos, pues no tiene que ver con el espectáculo inmersivo con el que el visitante se adentra en una especie de templo de los espíritus indígenas, convocados gracias a la 'xqwiska' o 'pipa de indio', también llamada 'planta fantasma' o 'planta cadáver', la que emplean para reanimar a una persona que ha perdido el conocimiento.

