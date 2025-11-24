El Gobierno vasco apoya con 70.000 euros a BilbaoArte

E. C. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para reforzar BilbaoArte e «impulsar» la profesionalización de sus artistas, así como el desarrollo de sus procesos de creación. En virtud de este convenio, el Departamento de Cultura destina una subvención directa de 70.000 euros al proyecto de ayudas de la entidad, que cuenta con un presupuesto global de 160.000 euros, destinados a «garantizar la continuidad de las ayudas económicas destinadas a artistas, así como el acceso a estudios, vivienda, infraestructuras y asesoramiento profesional personalizado».

De esta forma, el Gobierno Vasco se suma al apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, de la Diputación vizcaína y a la colaboración «histórica» de BBK, que desde hace años contribuye de manera continuada al impulso de los programas de becas, residencias y ayudas a la creación desarrollados por la Fundación BilbaoArte.

El acuerdo para esta nueva línea de apoyo institucional ha sido presentado en el Consistorio bilbaino, con la presencia de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea; del concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria; del director de BilbaoArte, Javier Riaño; y del director general de BBK, Gorka Martínez.Asimismo, en el encuentro han intervenido asimismo Fermin Moreno y Juana García-Pozuelo, dos artistas vinculados desde hace años a BilbaoArte y que son actualmente artistas residentes que se benefician de las dotaciones del proyecto de Ayudas 2025-2026.

Ampliar

En la actualidad, 12 artistas se benefician de las ayudas 2025-2026 para la realización de proyectos artísticos en diferentes modalidades: cesión de estudio en las instalaciones de Urazurrutia; Ayuda Silver, dirigida a personas creadoras mayores de 50 años; y Ayuda EHU, exclusiva para estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Las ayudas incluyen un apoyo económico de 14.300 euros, alojamiento en Bilbao, con gastos incluidos: acceso a talleres y asesoramiento técnico por los maestros de taller, acompañamiento profesional del equipo de BilbaoArte y acceso gratuito a los cursos formativos.