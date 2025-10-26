Lujo y moda urbana

Tiene su enjundia el actual debate en el mundo de la moda sobre la forma de hacer compatible el negocio y el crecimiento de los ... ingresos, con las actuales demandas estéticas y las preocupaciones sociales. Lo que se cuestiona ahora es si el concepto del lujo puede seguir contando con los altísimos precios aplicados a esa moda funcional y urbana, el 'street wear', encima pregonando la sostenibilidad y la producción ética.

Un equilibrio difícil entre el negocio, la nueva estética urbana y la conciencia social, ahora en crisis por la caída de las ventas, la incertidumbre económica y los retos sociales. El caso es que la moda funcional, el 'street wear', seguirá con su alta demanda porque se ha convertido en el uniforme de la moderna sociología o en la expresión de libertad de las nuevas generaciones. Por supuesto que sí. Otra cosa es que esas generaciones puedan o estén dispuestas a pagar el altísimo precio de un chándal, unas zapatillas o una sudadera con el logo de Gucci, Saint Laurent o Louis Vuitton.

Además, ¿continuará bastando el reclamo de una moda sostenible e inclusiva para justificar el elevado precio de un producto de lujo? La respuesta es compleja. De un lado no parece que vaya a decaer del todo el deseo y la demanda de exclusividad y singularidad que las marcas de lujo alimentan con su prestigio, ofreciendo a cambio de un alto precio calidad, estatus e identidad.

Sin embargo, de otro el consumo masivo, la perdida de autenticidad, la saturación del marquismo y el rechazo de la contracultura al elitismo hacen aparecer en el horizonte un doble cambio: uno hacia una estética más clásica y vestida con precios altos; y otro hacia el mantenimiento de una moda funcional y popular de precio necesariamente más bajo.

Viéndolo de otra manera, es muy probable que la moda de alta gama se aparte definitivamente del 'street wear' porque con su masificación se ha llegado a un agotamiento del espíritu original de exclusividad; lo cual también dejaría a la estética urbana, deportiva y popular con una vigencia más auténtica y encima con precios mucho más razonables.

Música Rosalía en coche

Anticipación, enfoque narrativo, generación de expectativas y pistas crípticas. Las técnicas del mercado y del dinero no cambian nunca, por mucho que Rosalía y su casa de discos nos las disfracen de yincana sobrevenida, de atasco en Callao o de expediente y multa del Ayuntamiento de Madrid. Todo cuenta para el convento, como también nutren las ventas de Taylor Swift la enemistad que le dispensa Trump, las narrativas sentimentales que la rodean o la implicación entusiasta de su comunidad de fans. Rosalía ha emprendido el mismo camino de las pistas crípticas que llevan a la publicidad en una pantalla de Times Square o de Callao. También al maquillarse en un directo de TikTok, al coche por la Gran Vía, a la quedada para anticipar esta semana el nuevo disco que no se publicará hasta el 7 de noviembre o al rumor anticipado y delirante de que la cantante atraviesa una época de introspección espiritual. Técnicas comerciales muy inteligentes, sin duda. Pero, oiga, ¿qué tal es el nuevo disco de Rosalía? Pues ya se verá, porque ahora mismo eso es lo de menos…

Ópera Querer o no querer

Una cosa está clara tras la asamblea de ABAO: la ópera en Bilbao precisa de una mayor implicación de las administraciones vascas para garantizar su futuro. El presupuesto de gastos para esta temporada asciende a 8,4 millones de euros y el de ingresos a casi 7,8, con lo cual el déficit estimado será de 0,6 millones. El 70,8% de sus ingresos procede de abonados, venta de entradas, aportaciones de patrocinadores privados y otros; mientras que el 29,2% proviene de subvenciones públicas. En las aportaciones públicas destaca el hecho de que las administraciones vascas solo contribuyen con el 16,1% (el 80% de este porcentaje es el coste del alquiler del Euskalduna), mientras que el INAEM del Ministerio de Cultura es el primer financiador público. Entonces, ¿quieren o no las instituciones vascas que haya ópera en Bilbao?