Compromiso experimental

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Hay dos cuestiones fundamentales perceptibles para el espectador en el recorrido por esta antológica que consagra la Alhóndiga al formidable periplo creativo y experimental de ... Marisa González. Una es el compromiso social o el discurso crítico que subyace en muchos momentos de su viaje indagatorio por las posibilidades que le brindan las tecnologías surgidas en los años 70. Es algo que aflora con claridad en las distorsiones de su fax art, en las manipulaciones del proceso de fotocopiado, en las alteraciones de la percepción de la imagen artística, en el empleo del 'body copy' o incluso en la rememoración posmoderna de la destrucción de los espacios industriales.

