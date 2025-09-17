El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una cierta reflexión

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:46

Por supuesto que la rotación en los directivos de los museos, lo mismo que en los de las empresas, tiene su lógica normal tanto por ... el paso del tiempo como por las expectativas personales de promoción y ascenso. Nada extraño, siempre y cuando esa rotación no alcance porcentajes peligrosos entre los directivos del museo, de forma que se arriesgue con descapitalizar la calidad de la gestión y el conocimiento. Que se jubile la gerente del Museo Guggenheim tras una trayectoria extensa, enormemente fructífera y casi siempre vinculada profesionalmente al anterior director es, sin duda, perfectamente explicable. Pero también lo es que el director de Exposiciones, otro profesional con una excelente carrera y con una hoja de servicios impecable, reciba y acepte la oferta de un museo emergente en el que poder ascender y desarrollarse profesionalmente, además sin que en ello medien los condicionantes políticos que no son inhabituales en el Museo Guggenheim y en algunos otros centros públicos. Precisamente esto último, y también el recuerdo de otras salidas previas –por ejemplo, la de un antiguo subdirector curatorial que pasó del Guggenheim a la dirección del Museo Universitario de Navarra y que hoy ostenta la dirección del Museo Picasso de Málaga–, debería cuando menos plantear una cierta reflexión a las instituciones rectoras del museo bilbaíno sobre el desarrollo interno de políticas de promoción claras y transparentes, lo mismo que sobre unos procesos de selección que sean justos y exclusivamente basados en los méritos profesionales. La competencia entre los museos y entre las ofertas culturales de ciudades y regiones españolas se acrecienta, con lo cual no conviene que perdamos valiosos profesionales simplemente por primar criterios estrictamente políticos.

