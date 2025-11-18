El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Milfshakes lanzó un drop polémico para recordar que «el arte nace de territorios inexplorados» Milfshakes

El creador de contenido Nil Ojeda sorprende con su «arte hecho por IA» y recauda casi 10.000 euros

El youtuber y fundador de Milfshakes, desató críticas y teorías en redes antes de que la marca revelara el concepto detrás del proyecto

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

El creador de contenido Nil Ojeda volvió a colocarse en el centro de la conversación digital con el lanzamiento de «Arte hecho por IA», el ... último drop de su marca Milfshakes, presentado hace cuatro días. La propuesta consistía en la subasta de cuatro cuadros asociados a la idea de creación mediante inteligencia artificial, un terreno que ya había despertado gran interés en anteriores iniciativas del proyecto. No era un ámbito desconocido para la marca ya que hace un par de años, un primer cuadro de Milfshakes superó los 11.000 euros en puja, lo que colocó al creador en el radar del mercado artístico digital.

