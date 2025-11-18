El creador de contenido Nil Ojeda sorprende con su «arte hecho por IA» y recauda casi 10.000 euros

El creador de contenido Nil Ojeda volvió a colocarse en el centro de la conversación digital con el lanzamiento de «Arte hecho por IA», el ... último drop de su marca Milfshakes, presentado hace cuatro días. La propuesta consistía en la subasta de cuatro cuadros asociados a la idea de creación mediante inteligencia artificial, un terreno que ya había despertado gran interés en anteriores iniciativas del proyecto. No era un ámbito desconocido para la marca ya que hace un par de años, un primer cuadro de Milfshakes superó los 11.000 euros en puja, lo que colocó al creador en el radar del mercado artístico digital.

El lanzamiento actual venía acompañado de un vídeo protagonizado por Eva Hache, donde se planteaban preguntas sobre los límites de la creatividad y el papel de la tecnología en el arte contemporáneo. Ese discurso, unido al título del drop, desencadenó una interpretación generalizada: que las obras habían sido generadas por IA. En cuestión de horas, la polémica explotó. En redes sociales comenzaron a surgir acusaciones de que Ojeda estaba «aprovechándose», que la campaña jugaba con ideas engañosas o que todo respondía a una estrategia publicitaria poco transparente. Los debates se multiplicaban mientras la subasta avanzaba en paralelo.

Ambigüedad buscada

La tensión se mantuvo hasta que, un día después, Milfshakes publicó un nuevo vídeo explicativo que cambió por completo el rumbo del debate. La marca confirmó que la ambigüedad había sido intencionada desde el principio y que el proyecto buscaba provocar una reflexión sobre cómo interpretamos el arte cuando creemos que su autoría es tecnológica. El giro llegó cuando desvelaron quiénes habían realizado realmente las obras: cuatro artistas llamadas «Ia», un nombre real y poco común —solo 218 mujeres lo llevan actualmente en España— que fue la piedra angular del experimento conceptual.

Las autoras eran IA Barba, IA Dolçet, IA García e IA Ruiz, cuyas identidades formaban parte del sentido completo del proyecto. La pieza comunicativa publicada en redes insistía en esa idea, que el valor de una obra puede transformarse por completo según la historia que la rodea, y cómo el público reacciona de manera distinta si cree que detrás hay un algoritmo o una persona con experiencia, sensibilidad y recorrido creativo. «El arte no nació para entenderse, nació para sentirse», expresó la marca en su comunicado final.

Lejos de limitarse a una simple rectificación, el vídeo reivindicaba la esencia humana de la creación artística frente al avance de la tecnología, y defendía que la conversación generada —con sus críticas, dudas y teorías— formaba parte orgánica del propio drop. El experimento finalizó con la subasta ya cerrada y una recaudación cercana a los 10.000 euros.

El lanzamiento, que Milfshakes ha etiquetado como DROP 023, se suma así a una larga lista de proyectos del creador que combinan provocación, estrategia narrativa y participación del público. Ojeda, uno de los youtubers más influyentes del país, ha convertido estas dinámicas en una seña de identidad, consciente del impacto que la conversación social tiene en la recepción de sus trabajos.