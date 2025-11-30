El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio López, ante las puertas concebidas para la catedral, con las imágenes de la Anunciación, la Creación y la Encarnación (Niño Jesús). AFP

La catedral de Burgos exhibe en su interior las polémicas puertas de Antonio López

La presión social y la crítica de los expertos paralizan la instalación del complejo escultórico de bronce en la fachada del templo

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

El museo catedralicio de Burgos exhibirá hasta el viernes las puertas de bronce diseñadas por Antonio López (Tomelloso, 1936), una obra monumental que ha generado ... uno de los debates patrimoniales más intensos de los últimos tiempos en España. El complejo escultórico, encargado hace seis años para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral, se presenta al público gratuitamente hasta el viernes (y entre los días 9 y 19) en el interior del templo. Debido a la presión social y de los expertos, no se han podido instalar en la fachada del templo y quedan salvaguardados los portones del siglo XVIII que estaba previsto eliminar.

