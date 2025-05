Azkuna Zentroa anima al público a probar el arte experimental con sus ocho 'Prototipoak'

Isabel Ibáñez Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:19 | Actualizado 15:27h. Comenta Compartir

Una enorme tienda de campaña amarilla se ha instalado en la terraza de Azkuna Zentroa. Dentro, el suelo es de arena y hay que entrar ... sin zapatos ni teléfonos móviles para enfocarse en la escucha atenta del universo y del viento que azota la lona desde fuera. Se une a las espectaculares telarañas rojas de la muestra 'My house is your house', de la japonesa Chiharu Shiota, inauguradas ayer en la sala de exposiciones de la institución, y a otras seis experiencias artísticas inmersivas que la Alhóndiga propone hasta este sábado a su público, dentro de la Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas. Pretenden que los ciudadanos se acerquen a conocer propuestas que mezclan distintas disciplinas y que buscan sorprenderles. Con ellas, los artistas invitan a «adoptar una relación sensible con el mundo y la naturaleza desde la empatía, el asombro, la curiosidad, el extrañamiento, el desasosiego, lo sensorial... ».

La tienda de campaña en la terraza es una idea del suizo Dimitri de Perrot, músico, escenógrafo, director y artista que crea «producciones e instalaciones sonoras para teatros, museos y espacios públicos donde introduce al público de forma sutil y poética en la escucha del exterior». En este caso, 'In the middle of something' es una instalación que podrá disfrutarse desde este miércoles y hasta el sábado entre las 15.00 y las 20.00 horas en pases cada 30 minutos (entrada libre previa inscripción en la web). También ha elegido la terraza del centro cultural el mexicano Héctor Zamora, donde propone 'Txikikorda', acción e instalación concebida 'in situ' para ese lugar, en relación directa con su arquitectura, según explicó él mismo. Ha elegido 45 voluntarios que sin conocerse previamente se ocuparán de dar movimiento a unas telas, «un gesto poético que busca acariciar las formas del entorno elegido, imitar la manera en que las telas de araña y otras arquitecturas no humanas oscilan entre lo natural y lo artificial e invitar al público a participar de manera activa». Las performances duran 30 minutos y tendrán lugar este miércoles a las 20 horas y el sábado a las 19 con entrada libre. Abajo, en el atrio, es posible contemplar las fotografías de gran tamaño impresas sobre un tejido translúcido mecido por la brisa que la artista belga Lore Stessel ha colgado en su instalación 'Poetry of the Gang'. «Gran parte de su obra es el resultado de encuentros con bailarines locales, a quienes invita a danzar libremente frente a su lente», explica la organización. En este caso, se trata del resultado de su residencia como artista asociada a Azkuna Zentroa. Ampliar Las fotos colgadas en el atrio de Lore Stessel. Ignacio Pérez Este mismo miércoles a las 18 horas en la sala Bastida, se presentará el proyecto de Hablarenarte & Christian Fernández Mirón, organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid que trabaja desde 2002 «en el ámbito de la mediación cultural, la creación contemporánea y la educación». Han traído a Bilbao 'Músicas memorables', un proyecto que «conecta lo tradicional con lo contemporáneo» y que les ha llevado a entrevistar para esta ocasión (hay cuatro iniciativas previas en otras ciudades) a mujeres de Ondarroa y Bermeo. Con ellas han hablado sobre su relación con la mar en busca de cantos populares que tengan que ver con su experiencia vital, «y en el caso de que no haya canciones, las componemos», explica el músico Fernández Mirón, uno de los responsables del proyecto. También este miércoles, un poco más tarde (19 horas), con una representación en el auditorio de una hora y cuarto y un coloquio posterior, se dará a conocer 'Trabajos forzados' de la compañía de artes escénicas de Barcelona Ça Marche, que propone un diálogo entre el teatro, la performance, el movimiento y las artes visuales. En este caso, «la performer sorda Pepita Cedillo narrará historias en lengua de signos acompañada por un intérprete que no solo traducirá para los oyentes, sino que se convertirá en parte activa de la pieza». Recorriendo San Francisco, la Arboleda la Alhóndiga El jueves a las 19 horas en la sala Bastida (entrada libre con inscripción) se presentará la experiencia propuesta por la pareja de japoneses Orangcosong (Chikara Fujiwara y Minori Sumiyoshiyama). La palabra proviene del indonsio 'orang' (persona) y 'cosong' (vacía). Presentan un libro resultado de su residencia artística en Azkuna Zentroa, unos meses donde han interactuado con residentes de los barrios bilbaínos de San Francisco, Casco Viejo, Zabala e Irala. «Un libro articulado como una narrativa no lineal donde los párrafos responden a las acciones y decisiones individuales de cada persona que se embarca en la aventura» de un paseo por estas zonas. Recorridos que el público podrá hacer libro en mano este viernes (17-19.30 horas) y sábado (11-14 horas), con un encuentro previo con los artistas antes de iniciar la caminata en la Alhóndiga y otro al finalizarla en la plaza Corazón de María, para compartir la experiencia (entrada libre con inscripción previa en la web). Y para finalizar, dos propuestas más. La artista, compositora e intérprete británico finlandesa Hanna Tuulikki, presentará 'The bird that never flew', un ciclo de canciones para tres voces, grabaciones de campo, salterio de arco y electrónica «que reúne el talento místico y la protesta política para alertar sobre la situación de las aves en peligro de extinción, como el petirrojo europeo». El viernes a las 19.00 horas tendrá lugar la performance musical en el auditorio, y el sábado a las 20.00 habrá una actividad de escucha colectiva por La Arboleda. El sábado también habrá oportunidad de conocer la iniciativa de la artista Luz Broto, que llega con su acción performance 'Recorrer Adentro' (a las 18.00 horas en la sala Bastida con entrada libre hasta completar aforo): anima a conocer los 43.000 metros cuadrados del interior de Azkuna Zentroa, muchos de ellos desconocidos y prohibidos para el público, gracias al recorrido que realizará cámara en mano por todo el edificio, mientras los asistentes siguen la proyección.

