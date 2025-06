La mujer acusada de pagar a una amiga para asesinar a su marido alega que «era una forma de hablar»

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 6 de junio 2025, 10:05 | Actualizado 10:21h. Comenta Compartir

«Voy a hacer una locura, … y cuando las maté y te quedaste tu jodido, dirás por qué no me dijo que estaba mal». Es ... uno de los extractos de los audios aportados por la acusación en la causa abierta contra dos mujeres acusadas de conspiración para el asesinato por planear matar al exnovio de la primera. «Tú no sabes hasta dónde llega la rabia que tengo», le advierte la investigada al padre de sus dos hijas, que ahora tienen 4 y 6 años, después de haberle intentado agredir con un cuchillo, como se escucha en otro de los audios.

La otra investigada, a la que pagó la mujer 700 euros para que presuntamente ejecutara su plan homicida, después de descartar contratar y sicario porque era más caro, unos 20.000 euros, según consta en diligencias, se arrepintió en el último momento y Alexandre, de 41 años, logró salvar la vida. Pese a que su plan criminal se frustró, la víctima relató a LAS PROVINCIAS el «miedo atroz» que tiene a que su expareja, con orden de alejamiento de él y de las niñas, cumpla sus amenazas si tiene la mínima oportunidad. Por su parte, Fabiola L. B., de 45 años, ha negado ante el juez de Valencia que instruye la causa que planeara acabar con la vida del padre de sus hijas o quisiera hacerles daño a las niñas, y atribuye las supuestas amenazas de muerte a que era «una forma de hablar». Así, acusa a su amiga de ser ella quien «quería ver muerto a su marido» porque supuestamente estaba muy indignada con él por sus presuntas infidelidades y malos tratos. Sobre los 700 euros que, según las investigaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, la mujer pagó a su amiga para que terminara con la vida de su expareja, la investigada alega que el dinero se lo prestó para que Gina arreglara su coche tras haber tenido un accidente. La declaración de la detenida no concuerda con los audios aportados a la causa, donde se refleja claramente que es ella la que está encolerizada tras haber descubierto que su pareja tiene conversaciones sexuales con otras mujeres. «Las latinas enfurecidas somos capaces de todo», le confiesa alterada y agresiva tras un incidente ocurrido el 13 de enero de 2023, en el que, primero coge una sartén y posteriormente un cuchillo, con el que intenta agredir a Alexandre. Finalmente, tras guardar el cuchillo en el cajón de la cocina, «me reconoce que es capaz de matarme y que tiene mucha rabia dentro», recuerda la víctima. Según le confesó en su día la propia Gina a su víctima, la noche en la que acudió a su tienda iba con la intención de matarlo por encargo de su amiga. Para ello portaba en una maleta una sustancia para adormecerlo, así como un cuchillo y un martillo. Según explicó a este periódico la víctima, la investigada jugó a dos bandas y, después de sacarle 700 euros a la presunta inductora del crimen frustrado, le pidió a él 2.000 euros para contarle toda la verdad y que sus hijos estaban supuestamente en peligro de muerte. Como el plan no había salido como esperaban, su ex había comprado veneno por internet para presuntamente «matar a mis hijas con ese veneno y luego suicidarse», según le confesó la amiga que se arrepintió al ver que Alexandre no era el demonio que le había hecho creer su amiga.

