Hallan muerto a un hombre atado de pies y manos, el quinto asesinado en Cataluña en cinco días

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una persona de 49 años, que ha aparecido este martes sin vida, atado de pies y manos en un local de Badalona (Barcelona). Se trata del segundo crimen en el municipio barcelonés en solo 24 horas, el quinto en Cataluña en cinco días y el octavo en lo que vamos de año.

Los Mossos recibieron ayer por la noche el aviso. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha relatado que el hombre ha aparecido muerto atado a una silla, donde habría sido torturado. El alcalde ha señalado en Rac1 que el hombre que ha aparecido muerto vivía en el mismo local donde habría sido asesinado.

También en Badalona, los Mossos investigan otra muerte violenta de un hombre de 36 años. El crimen ocurrió el domingo por la noche. La policía recibió, alrededor de las 23.30 horas, un aviso en el que se informaba de una agresión entre personas en un domicilio y que dos hombres estarían heridos.

Al llegar, había una persona muerta y otra herida por arma blanca. Albiol ha apuntado que la víctima murió por un golpe con un hacha. «Es un modus operandi de películas de mafias de droga, pero no tengo ninguna información que apunte al narcotráfico», ha señalado.

«Esto no es un problema de inseguridad, porque al final, cuando a alguien lo asesinan dentro de su domicilio, no es un problema de inseguridad. Son hechos excepcionales porque se producen en unas circunstancias que no son habituales», ha asegurado en TV3. Se trata del quinto asesinato en cinco días en Cataluña. Dos en Badalona y uno en Barcelona, Santa Perpetua de Mogoda y Vilanova del Camí. Todas son muertes por armas blancas.

«Discusiones mal resueltas» El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha atribuido los 8 homicidios en Cataluña desde principios de año a «discusiones mal resueltas». «En los 8 casos no encontramos vinculaciones con el crimen organizado. En general son conflictos entre personas mal resueltos. También hay alguna persona con desequilibrio, peleas y algún hecho que podría ser un conflicto de pequeño tráfico de drogas o discusión en este sentido», ha añadido. Al ser preguntado por las 5 muertes en Cataluña en 5 días, Trapero ha asegurado que «no es indicador de nada», y lo ha defendido diciendo que no es la primera vez que se han tenido agrupaciones de crímenes en pocos días. Sobre la percepción de inseguridad, el director general ha detallado que la policía tiene que ser «más que nunca preventiva», ya que ver a agentes por la calle da seguridad a la ciudadanía.

