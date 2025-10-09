Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano

Ha pasado poco más de un mes desde que científicos chinos anunciaran el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano. ... Se hizo público el pasado 25 de agosto aunque la intervención se había llevado a cabo en mayo de 2024. Este jueves se ha conocido un xenotrasplante con otro de los órganos más complicados, el hígado. Se trata de un hombre de 71 años que ha sobrevivido 171 días, mucho más de lo habitual en esta técnica.

«Este caso demuestra que un hígado de cerdo modificado genéticamente puede funcionar en un ser humano durante un período prolongado», ha explicado el investigador principal, el doctor Beicheng Sun, del Departamento de Cirugía Hepatobiliar de la Universidad Médica de Anhui, en China. «Es un avance crucial que demuestra tanto las posibilidades como los obstáculos pendientes, en particular los relacionados con la desregulación de la coagulación y las complicaciones inmunitarias, que deben superarse».

Los cirujanos implantaron el órgano de un cerdo que había recibido diez modificaciones genéticas, una práctica imprescindible para evitar el rechazo y la posibilidad de contagio de enfermedades del animal al receptor, que sufría cirrosis y carcinoma hepatocelular, lo que no le hacía apto para un hígado humano. Durante el primer mes tras la intervención, el injerto funcionó eficazmente, produciendo bilis y sintetizando factores de coagulación, sin evidencia alguna de rechazo. Los problemas llegaron pasado el mes, en el día 38. Se detectó entonces la formación de unos coágulos que lograron ser disueltos. Sin embargo, posteriormente se sucedieron repetidos episodios de hemorragia gastrointestinal que los médicos no pudieron solventar. El paciente falleció casi seis meses después del xenotrasplante.

«Es un hito en hepatología», asegura el doctor Heiner Wedemeyer, coeditor de 'Journal of Hepatology', la revista que ha publicado la novedosa intervención. «Demuestra que un hígado porcino modificado genéticamente puede injertarse y proporcionar funciones hepáticas clave en un receptor humano. Al mismo tiempo, destaca los desafíos biológicos y éticos que aún persisten antes de que estos enfoques puedan traducirse en un uso clínico más amplio. El xenotrasplante puede abrir caminos completamente nuevos para pacientes con insuficiencia hepática aguda, insuficiencia hepática crónica aguda y carcinoma hepatocelular. Ha comenzado una nueva era en la hepatología de trasplantes», añade.

Uno de los órganos más complejos

«Hasta ahora se habían descrito trasplantes de corazón y riñón porcinos en humanos, así como trasplantes hepáticos en donantes en muerte encefálica -se llevó a cabo en enero del año pasado y funcionó durante tres días. Dos meses después, otro equipo hizo lo propio con un paciente que carecía de función cognitiva-. Esta es la primera vez que se demuestra en un paciente vivo que un hígado porcino puede integrarse transitoriamente y realizar funciones metabólicas y sintéticas críticas. El caso muestra que la estrategia más realista es su empleo como terapia puente, dando tiempo a que el hígado nativo se recupere o a que aparezca un donante humano. En un contexto de enorme escasez de órganos el avance tiene un enorme potencial», apunta, por su parte, Iván Fernández Vega, profesor titular de Anatomía Patológica de la Universidad de Oviedo, a la plataforma SMC España.

Los pulmones y el hígado son los dos órganos más complicados en los trasplantes. Los primeros, por su alta vascularización, porque están llenos de células inmunológicas y por su contacto con el exterior a través del aire que entra en ellos. En el caso del hígado, por la enorme cantidad de moléculas que fabrica y segrega al organismo. La razón de que se recurra a animales es la falta de órganos humanos. 19 personas mueren al día en Europa por este motivo. En España, a la cabeza a nivel mundial en trasplantes, casi 5.000 personas esperan cada año la noticia de que iban a recibir el órgano que necesitan.