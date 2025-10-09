El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del primer xenotrasplante de pulmón. He et al., 'Nature Medicine'

Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano

El paciente sobrevivió 171 días, un hito en este tipo de intervenciones

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:07

Comenta

Ha pasado poco más de un mes desde que científicos chinos anunciaran el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano. ... Se hizo público el pasado 25 de agosto aunque la intervención se había llevado a cabo en mayo de 2024. Este jueves se ha conocido un xenotrasplante con otro de los órganos más complicados, el hígado. Se trata de un hombre de 71 años que ha sobrevivido 171 días, mucho más de lo habitual en esta técnica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  3. 3 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  4. 4 El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  7. 7

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  8. 8

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  9. 9

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  10. 10

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano

Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano