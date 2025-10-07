El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

Científicos españoles logran revertir el alzhéimer en ratones reactivando el sistema de limpieza del cerebro

«El siguiente paso es trasladarlo a los seres humanos. Si todo sale bien, hablamos de diez o doce años», subrayan

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 7 de octubre 2025, 06:51

Comenta

Ha pasado más de un siglo desde que el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticara por primera vez la demencia que lleva su nombre a una ... ama de casa llamada Auguste Dieter. Desde entonces se han producido muchos avances en el conocimiento de una enfermedad que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo. Faltan todavía los más relevantes, el por qué se produce y cómo se cura, pero los investigadores van desentrañando poco a poco la madeja del mal que diluye los recuerdos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El metro recupera esta mañana la normalidad tras una jornada caótica por las averías
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  6. 6 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  7. 7

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  8. 8

    Macron da 48 horas a Lecornu para negociar la formación de un Gobierno y evitar elecciones
  9. 9

    El Supremo obliga a Telepizza a aplicar el convenio de hostelería de Bizkaia
  10. 10

    La bloguera bilbaína Idoia Odriozola relata su lucha contra el cáncer de mama: «Solo tengo prisa por vivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Científicos españoles logran revertir el alzhéimer en ratones reactivando el sistema de limpieza del cerebro

Científicos españoles logran revertir el alzhéimer en ratones reactivando el sistema de limpieza del cerebro