La cueva donde se halló la estalagmita que ha permitido determinar la duración de las sequías. Mark Brenner

Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya

El análisis de una estalagmita permite a expertos de la Universidad de Cambridge precisar que los periodos sin lluvia proliferaron en los dos últimos siglos de esta cultura

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

Dar con las razones por las que imperios o civilizaciones poderosas se agostan ha cautivado la atención de un sinfín de historiadores. En el caso ... del Imperio Romano, son innumerables las teorías sobre las causas que llevaron a la Ciudad Eterna a ceder su dominio sobre el Mediterráneo en la Antigüedad. Crisis económica, corrupción, debilidad militar, las invasiones bárbaras… El saqueo de Roma por los visigodos liderados por Alarico en el año 410 solo fue la confirmación de un declive que venía de atrás -si el Imperio hubiera caído durante la crisis del siglo III no habría extrañado a nadie-. Ese declive se confirmó en el año 476, cuando Rómulo Augústulo fue depuesto por el general Odoacro. De esta forma terminó el Imperio Romano de Occidente -el oriental perviviría hasta el año 1453-.

