El equipo de Maíllo, durante la excavación en la cueva de El Castillo. UNED

Los neandertales crearon grandes redes de intercambio para conseguir sílex

Arqueología ·

Los grupos que habitaron la cueva de El Castillo (Cantabria) se abastecían de piezas a más de 400 kilómetros de distancia

J. Arrieta

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:15

En el frondoso arbusto de la evolución humana, la de los neaddertales es la especie que más nos fascina, seguramente porque durante varios miles de ... años compartió espacio y tiempo con la nuestra. Desde su descubrimiento y primera descripción, a mediados del siglo XIX, antes incluso de que Darwin publicara 'El origen del aspecies', la ciencia ha ido afinando la imagen de los neandertales, que a día de hoy ya nada tiene que ver con la de los brutos cavernícolas que de ellos se tuvo al principio. Un nuevo estudio viene a enfocar todavía más el cuadro. Un equipo de investigadores, liderado por José Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria y Arqueología de la UNED, ha descubierto que los neandertales que habitaron la cueva de El Castillo, en Cantabria, hace entre 70.000 y 45.000 años, se desplazaban o intercambiaban materiales a distancias de hasta 427 kilómetros para conseguir sílex con el que fabricar herramientas. Este hallazgo, publicado en 'Journal of Human Evolution', cambia la imagen que teníamos de los neandertales, mostrando que su territorio social y su movilidad eran mucho más extensos de lo que se creía.

