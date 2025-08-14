El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los 13 dientes fósiles recolectados en el Área de Investigación Ledi-Geraru entre 2015 y 2018. Brian Villmoare

Descubren en etiopía los restos de una nueva especie de homínido no identificada hasta ahora

Podría tratarse de un nuevo tipo de australopiteco que convivió con el género Homo hace 2,8 millones de años en lo que hoy es Etiopía

J. Arrieta

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:07

Un equipo internacional de paleoantropólogos, dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), ha descubierto una serie de fósiles en Ledi-Geraru, Etiopía, ... que muestran que los Australopithecus y los primeros Homo coexistieron hace 2,6-2,8 millones de años. El hallazgo, publicado este miércoles en 'Nature', incluye lo que estos investigadores consideran que son restos de una nueva especie de Australopithecus, distinta de Australopithecus afarensis (a la que perteneció la célebre Lucy), no descrita hasta ahora. «Hasta cuatro linajes de homínidos vivieron en África oriental entre hace 3,0 y 2,5 millones de años: Homo temprano, Paranthropus, A. garhi y el recién descubierto Australopithecus de Ledi-Geraru», aseguran en su artículo, que ha sido recibido con cierto escepticismo en el mundo de la paleoantropología.

