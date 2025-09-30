El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los chimpancés toman el alcohol equivalente a al menos dos cervezas diarias

Un estudio sugiere un origen evolutivo compartido con los humanos en la atracción hacia esta sustancia

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:15

Cuando están en su hábitat natural, en África, los chimpancés consumen a diario una cantidad de etanol equivalente a más de dos bebidas alcohólicas estándar. ... No lo hacen bebiendo, sino comiendo, a través de las frutas fermentadas que forman parte esencial de su dieta, según revela un estudio publicado en la revista 'Science Advances'. Pero lo interesante de esta llamativa investigación, además de completar nuestro conocimiento sobre los hábitos alimenticios de nuestros parientes más cercanos entre los primates, es que sugiere que la exposición al alcohol pudo ser una constante en la dieta de nuestros ancestros comunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  7. 7

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  8. 8 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  9. 9 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  10. 10

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los chimpancés toman el alcohol equivalente a al menos dos cervezas diarias

Los chimpancés toman el alcohol equivalente a al menos dos cervezas diarias