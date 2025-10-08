El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Afp

Kitagawa, Robson y Yaghi, premio Nobel de Química 2025

El organismo les otorga esta condecoración «por el desarrollo de estructuras organometálicas»

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:53

Comenta

Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi han ganado el Premio Nobel de Química 2025 «por el desarrollo de estructuras organometálicas», informó el miércoles el organismo que otorga el premio.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  2. 2

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  7. 7 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  8. 8 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kitagawa, Robson y Yaghi, premio Nobel de Química 2025

Kitagawa, Robson y Yaghi, premio Nobel de Química 2025