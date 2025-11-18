El Gobierno vasco invertirá 140 millones hasta 2029 en los centros de investigación punteros de Euskadi

El Gobierno vasco invertirá 140 millones de euros en los programas de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los Centros de Investigación Básica y ... de Excelencia (BERC) en el periodo 2026-2029. La cifra supone 20 millones más de los dedicados en el cuatrienio anterior. Así lo ha anunciado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras el Consejo de Gobierno. «Estos programas persiguen afianzar un sistema científico sólido, sostenible e internacionalmente competitivo», ha asegurado.

De esta partida, 80 millones tienen como destino los cuatro CICS -CIC BioGUNE, CIC BiomaGUNE, CIC NanoGUNE y CIC EnergiGUNE- con el «fin de consolidar su estabilidad, reforzar su proyección internacional y aumentar su impacto en el tejido científico y tecnológico vasco». Los 60 millones restantes reforzarán los nueve BERCs existentes. Como novedad, ambos programas incluyen una financiación específica para el apoyo a las grandes infraestructuras científicas de estas instituciones, abiertas a la participación del resto de entidades de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).

«Mediante estos programas, las áreas que desarrollan estos centros alcanzarán o mantendrán niveles de excelencia, lo que contribuirá al cumplimiento de los objetivos marcados», ha destacado el consejero, que ha subrayado que esta inversión pública «no cubre sus presupuestos. El resto lo consiguen en convocatorias competitivas o con autofinanciación».

Pérez Iglesias ha destacado también que para acceder a estos fondos, se tendrán en cuenta los planes de bienestar psicológico y de igualdad en sus plantillas, así como las políticas de difusión del conocimiento a la sociedad. La evaluación de las solicitudes quedará en manos de Ikerbasque y su comité asesor internacional. Además de esta inversión, se ha anunciado también una partida de 4 millones de euros para la adquisición de equipamiento científico en 2026. El consejero ha precisado que el valor podrá oscilar entre los 100.000 y el millón de euros.

El pasado 31 de octubre, el Gobierno vasco anunció una inversión de 460 millones hasta 2030 en fortalecer su base científica y tecnológica, un dinero que se centrará en promover la colaboración público-privada en tres grandes transiciones: la digital y tecnológica, que incluye la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y la ciberseguridad; la transición energética y ambiental, centrada en la descarbonización, un enfoque integral de la salud y la alimentación sostenible; y la transición sociodemográfica, que aborda la salud los retos derivados del envejecimiento.