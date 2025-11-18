El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del CIC BioGUNE. Ignacio Pérez

El Gobierno vasco invertirá 140 millones hasta 2029 en los centros de investigación punteros de Euskadi

80 millones se destinarán a los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y 60 a los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC)

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:50

El Gobierno vasco invertirá 140 millones de euros en los programas de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los Centros de Investigación Básica y ... de Excelencia (BERC) en el periodo 2026-2029. La cifra supone 20 millones más de los dedicados en el cuatrienio anterior. Así lo ha anunciado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras el Consejo de Gobierno. «Estos programas persiguen afianzar un sistema científico sólido, sostenible e internacionalmente competitivo», ha asegurado.

