El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración del superordenador cuántico de IBM en San Sebastián. Lobo Altuna

Euskadi abre una nueva era tecnológica con el superordenador cuántico de IBM

«Las tecnologías cuánticas van a impactar en ámbitos de nuestro día a día como la salud, el desarrollo de nuevos fármacos, comunicaciones, energía o ciberseguridad», ha subrayado el lehendakari Imanol Pradales

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 14 de octubre 2025, 10:25

Comenta

A principios del verano de 1925, un joven cargado de libros de física (y de Goethe) llegó con la cara hinchada a la pensión donde ... se refugiaría durante diez días en la remota isla de Helgoland, en el corazón del mar del Norte. Allí no había nada, ni siquiera plantas. Eso era justamente lo que buscaba, huir del polen al que era alérgico. De pelo revuelto, mandíbula germánica y un ego a la altura solo de su intelecto, su nombre era Werner Heisenberg. Quizás les suene más de la serie 'Breaking Bad' -así se hacía llamar el profesor de Química que descubrió que cocinando cristal vivía mejor que dando clases-. En realidad es uno de los científicos más influyentes de la historia -con sus contradicciones, porque lideró los esfuerzos nazis por conseguir la bomba atómica- y uno de los padres de la física cuántica, que recibiría el Premio Nobel con solo 31 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  5. 5

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  8. 8 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  9. 9

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi abre una nueva era tecnológica con el superordenador cuántico de IBM

Euskadi abre una nueva era tecnológica con el superordenador cuántico de IBM