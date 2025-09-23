La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna

La Nasa ha anunciado este martes un cambio en el calendario de las misiones Artemis, las que deben devolver al ser humano a la Luna ... más de 50 años después. La agencia espacial norteamericana pretende adelantar en dos meses el vuelo que debe rodear el satélite terrestre con cuatro astronautas a bordo. Prevista inicialmente para abril del año que viene, pretenden que tenga lugar en febrero. Un año después, en 2027, el objetivo será más ambicioso y debería culminar en un alunizaje. «Estamos acelerando los procesos tanto como podamos», ha asegurado hoy Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la institución.

El programa Artemis fue anunciado en 2017 bajo la primera presidencia de Trump. Basado en el mítico Apolo de finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, el objetivo inicial pasaba por pisar de nuevo la Luna en 2025. Sin embargo, los contínuos problemas técnicos hicieron retrasar los planes hasta 2027. Estructurado en varias fases, el alunizaje tendría lugar en la tercera de ellas. La primera consistió en lanzar la cápsula Orion en un viaje de ida y vuelta. Esta se lanzó el 16 de noviembre de 2022 y volvió a la Tierra el 11 de diciembre. La segunda es precisamente la que se pretende adelantar a febrero de 2026. La primera oportunidad de lanzamiento será el 5 de febrero. En caso de no ser posible, cada mes habrá una ventana de lanzamiento de entre cuatro y ocho días. Los astronautas elegidos son G. R. Wiseman, V. Glover, C. Hammock Koch y J. Hansen, y debían haber volado en noviembre del año pasado.

Uno de los grandes obstáculos para cumplir con los planes han sido los problemas con la cápsula Orion y el cohete Space Launch System (SLS). La primera es la nave donde deben viajar los mencionados astronautas. A su vuelta a la Tierra, los ingenieros detectaron numerosos desperfectos en el escudo térmico que debe protegerlos de las elevadísimas temperaturas que se alcanzan en la reentrada en nuestro planeta. Respecto al SLS, el coste de su desarrollo se disparó 6.000 millones de dólares respecto a su presupuesto inicial y acumuló un retraso de seis años. De hecho, ambos habían sido ya cancelados para las fases más avanzadas del programa.

Interinidad en la Nasa y la presión de China

Con sus 98 metros de altura, la misión de este enorme cohete es propulsar a la Orion para escapar de la gravedad terrestre y separarse ya en órbita para que la cápsula se dirija a la Luna y regresar. Esto es lo que sucedió, como queda dicho, en la Artemis I y debería repetirse con tripulación en la Artemis II el año que viene. Ya en 2027 debería entrar en juego una versión adaptada de la Starship de Elon Musk. Esta sería la encargada de llevar a los astronautas desde la órbita lunar hasta su superficie y llevarles de vuelta a la Orion.

Este sorprendente adelanto en el calendario lunar se produce en un momento en que la Nasa atraviesa un momento de máxima incertidumbre. Tras el rechazo de Trump a Jared Isaacman - el candidato preferido por Elon Musk-, el presidente norteamericano ha situado al frente de la agencia al secretario de Transportes, Sean Duffy, un expresentador de la Fox que en su juventud participó en varios 'realitys'. A ello se le suma la presión china, que tiene previsto enviar a sus taikonautas a la Luna en 2030. Dados los contínuos retrasos del Artemis, las autoridades norteamericanas temen que Pekín se adelante a sus planes.