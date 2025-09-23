El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tres kilómetros de retenciones en Malmasin por un accidente entre cuatro vehículos
Los astronautas elegidos para la misión Artemis II. Nasa

La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna

Cuatro astronautas partirán hacia la Luna en febrero del año que viene, orbitarán en torno al satélite terrestre y regresarán a la Tierra

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06

La Nasa ha anunciado este martes un cambio en el calendario de las misiones Artemis, las que deben devolver al ser humano a la Luna ... más de 50 años después. La agencia espacial norteamericana pretende adelantar en dos meses el vuelo que debe rodear el satélite terrestre con cuatro astronautas a bordo. Prevista inicialmente para abril del año que viene, pretenden que tenga lugar en febrero. Un año después, en 2027, el objetivo será más ambicioso y debería culminar en un alunizaje. «Estamos acelerando los procesos tanto como podamos», ha asegurado hoy Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la institución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Sin tren hasta el viernes entre Barakaldo y Santurtzi por una grave avería
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna

La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna