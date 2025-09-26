El astrofísico vasco Agustín Sánchez Lavega entra en la mayor organización internacional en ciencias de la Tierra y del espacio

La larga y fructífera carrera del astrofísico vasco Agustín Sánchez Lavega ha recibido un nuevo reconocimiento. El profesor emérito de la Universidad del País Vasco ... ha sido nombrado 'fellow' por la American Geophysical Union (AGU), la mayor organización internacional en ciencias de la Tierra y del espacio, que reconoce de esta forma «su liderazgo científico y contribución en el ámbito de las geociencias». »Es un inmenso honor que me ha llegado en un gran momento, el inicio de mi etapa como profesor emérito, y como culminación de los 45 años de profesión, esfuerzo y dedicación a la investigación en ciencias planetarias», asegura el galardonado.

Sánchez Lavega (Bilbao, 1954) se licenció en Ciencias Físicas en la entonces Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao, doctorándose con premio extraordinario. Entre 1980 y 1987 trabajó en el Observatorio de Calar Alto, en Almería. Ese mismo año se incorporó a la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde fundó en 2009 el Grupo de Ciencias Planetarias y después puso en marcha el Aula EspaZio Gela, el Observatorio Astronómico y el Máster en Ciencia y Tecnología Espacial.

El experto bilbaíno es una autoridad internacional en el estudio de las atmósferas de otros planetas, lo que le ha llevado a conseguir cuatro portadas de la revista 'Nature', la más prestigiosa en el mundo de la ciencia, por sus trabajos sobre Marte, Júpiter y Saturno. También ha investigado Venus, un infierno donde las temperaturas que rondan los 500 grados, hay miles de volcanes, lluvia ácida y una presión atmosférica noventa veces superior a la de nuestro planeta. «Me he centrado sobre todo en estos planetas atraído por la variedad y riqueza de fenómenos atmosféricos que en ellos ocurren y, que en cierto modo, nos sirven como referencia, como si fuesen laboratorios naturales, para entender mejor los que ocurren en nuestro propio planeta», explica en conversación con este periódico.

Un telescopio a los 15 años

La pasión por la ciencia del astrofísico comenzó en 1969, con la llegada del hombre a la Luna. «Tenía 15 años. Adquirí pronto un pequeño telescopio que aún conservo con los ahorros de la paga dominical y con el observé por primera vez Marte, Júpiter y Saturno. Quedé deslumbrado al observar los detalles que se veían en sus discos. Esto me llevó a estudiar la licenciatura de Ciencias Físicas en la entonces Universidad de Bilbao y más tarde a defender la primera tesis doctoral de astrofísica en la ya UPV/EH», recuerda.

Entre los muchos reconocimientos que ha recibido Sánchez Lavega destacan el premio Euskadi de Investigación en 2016 y medalla de la European Geophysical Society en 2020. Un año después fue elegido entre los 50 españoles con más talento por la revista 'Forbes'.

Con sede en Estados Unidos, la AGU cuenta con más de 62.000 miembros activos y una red global de más de 130.000 científicos de todo el mundo. Ser nombrado 'fellow' de esta organización representa uno de los máximos reconocimientos internacionales en el ámbito de las geociencias. Lavega y el resto de galardonados serán homenajeados en la asamblea anual de esta institución, que se celebrará del 15 al 19 de diciembre de 2025 en Nueva Orleans.

«Este reconocimiento, como otros anteriores, no hubiese sido posible sin la colaboración de todos mis compañeros del Grupo de Ciencias Planetarias y de los estudiantes de máster y doctorado con los que he trabajado. Quiero además agradecer a mi familia su comprensión y apoyo incondicional a mi pasión por la investigación y a todas las instituciones que a lo largo de tantos años han confiado y apoyado con su financiación nuestros proyectos», destaca el científico.