Sánchez Lavega, en un clase. UPV/EHU

El astrofísico vasco Agustín Sánchez Lavega entra en la mayor organización internacional en ciencias de la Tierra y del espacio

»Es un inmenso honor«, dice el profesor emérito de la Universidad del País Vasco

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:44

La larga y fructífera carrera del astrofísico vasco Agustín Sánchez Lavega ha recibido un nuevo reconocimiento. El profesor emérito de la Universidad del País Vasco ... ha sido nombrado 'fellow' por la American Geophysical Union (AGU), la mayor organización internacional en ciencias de la Tierra y del espacio, que reconoce de esta forma «su liderazgo científico y contribución en el ámbito de las geociencias». »Es un inmenso honor que me ha llegado en un gran momento, el inicio de mi etapa como profesor emérito, y como culminación de los 45 años de profesión, esfuerzo y dedicación a la investigación en ciencias planetarias», asegura el galardonado.

