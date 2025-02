20 años del centro vasco que busca «romper los límites del conocimiento»

«No podemos ser como Mary Poppins»

En el análisis del estado de la investigación en Euskadi no todo son buenas noticias. «No podemos ser como Mary Poppins, no podemos ser prácticamente perfectos en todo, pero sí podemos elegir en qué debemos y podemos ser mejores. Una de estas áreas es la biomédica», aseguró Fernando Cossío. Otro problema es el de la falta de vocaciones. «Los jóvenes no consideran atractivas las carreras biomédicas. Estamos obligados a ir a los colegios para atraer a las nuevas generaciones», subrayó Laureano Simón, que dejó otro aspecto a mejorar: «Hacemos las cosas muy bien pero nos vendemos muy mal. Cuando vienen aquí representantes de grandes farmacéuticas y ven lo que hemos montado, se preguntan por qué no lo contamos».