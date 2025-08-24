«Pocos baños», «conciertos flojitos», «buen ambiente»: así valoran bilbaínos y visitantes la Aste Nagusia
Bilbao se despide de nueve días de fiesta y llega la hora de hacer balance
Domingo, 24 de agosto 2025, 08:26
Aste Nagusia apura sus últimas horas. Toca ir despidiéndose de la semana más grande y apurar los últimos tragos y bailes en las txosnas. Pero antes de guardar el pañuelo de fiestas y despedir a Marijaia, hemos salido a la calle para pulsar la opinión de bilbaínos y visitantes sobre esta edición de Aste Nagusia. ¿Qué es lo que más les ha gustado?, ¿Y lo que menos?, ¿Qué mejorarían? ¿Qué proponen para el año que viene? ¿Qué nota ponen a estos nueve días de diversión? Un balance en primera persona que dibuja el pulso de una Aste Nagusia que, un verano más, ha dejado huella. ¡Dentro vídeo!
