Zara, Primark, El Corte Inglés... Todo sobre el Black Friday 2025: estas son las fechas y descuentos

El Black Friday llega a las tiendas este próximo viernes 28 de noviembre. Como es habitual, muchos ciudadanos aprovecharán los descuentos para darse un caprichito, para renovar el armario o ese electrodoméstico que está a punto de estropearse, o para comprar regalos de Navidad y no dejarlos para última hora.

Se trata de un día marcado en rojo en el calendario que está considerado como el arranque de la campaña de compras navideñas. Estas son las fechas del Black Friday en los principales comercios y cadenas:

Ropa y accesorios

- Inditex: Zara Stradivarius, Lefties, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti y Oysho seguirán la línea de años anteriores y adelantarán los descuentos en sus webs y apps los descuentos. Estarán disponibles el jueves 27 de noviembre a partir de las 21.00 horas. No se prevé que haya rebajas en toda la colección, sino en prendas y accesorios seleccionados.

- Mango: Tanto en tiendas como online, el Black Friday arrancará el jueves 27 y se alargará hasta 1 de diciembre por el Ciber Monday.

- Primark: No está confirmado, pero otros años los descuentos tienen lugar el mismo viernes y en esta ocasión se espera que la firma irlandesa siga la misma estrategia.

- Cortefiel: Online el jueves 27 y en tiendas físicas el viernes 28.

- H&M: El día 27 se activan los descuentos para los miembros del club. El resto de clientes tendrán que esperar al día siguiente.

- Women'secret: No está confirmado, pero es posible que se adelante al jueves.

Grandes superficies

- El Corte Inglés: El Black Friday da el pistoletazo el mismo 28 de noviembre, pero durante esta semana ya hay ofertas en determinados productos.

- MediaMarkt: El mismo viernes 28 ofrecerá descuentos en marcas como Apple, Samsung, Sony, Lenovo, Dyson...

- Leroy Merlin: Hasta el 17 de noviembre ofrece descuentos de hasta el 35% en baños, cocinas, calefacciones...

- Fnac: Al igual que otros años, adelanta los descuentos por su Pre Black Friday, que arrancó el 3 de noviembre y finaliza el día 20. Hay rebajas de hasta el 50% en productos como televisiones, ordenadores o vídeojuegos.

Comercio online

- Amazon: El gigante del comercio online ofrecerá sus mayores descuentos el viernes 28, si bien podría adelantarse unos días.

- Shein: La plataforma china ofrece ya descuentos de hasta el 60%.

Perfumerías

- Primor: Durante este mes ofrece suculentos descuentos, pero el día grande será el viernes 28.

- Druni: Hay rebajas anticipadas por Black Friday con descuentos de hasta el 80%, además de las ofertas Black Flash.

- Sephora: El mismo viernes 28.

Primark suele activarlo directamente el viernes, y en esta ocasión todo apunta a que también será así.