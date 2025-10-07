Suárez reabre hoy las puertas de su lujosa joyería de la Gran Vía de Bilbao.

Joyería Suárez reabre este martes las puertas de su lujosa boutique tras finalizar una reforma integral que le obligó hace meses a trasladar la tienda ... de forma temporal a la Plaza Moyúa. Casi medio año después, la firma regresa a su ubicación original, de la Gran Vía 43, en el Edificio Sota. Lo hace con una imagen más potente y moderna dentro de su calculado estilo clásico dominado por los tonos ocres.

La ambiciosa reforma busca adaptar el establecimiento a nuevos conceptos de diseño para crear experiencias de compra «más exclusivas y acordes a la imagen de la marca». En su nueva etapa apuesta por espacios dedicados a firmas de relojería más exclusivas para ampliar la oferta y el público objetivo. La nueva imagen se enmarca en una estrategia para expandir la compañía y fortalecer su presencia en el mercado de la alta joyería.

La rehabilitación coincide con otras obras llevadas a cabo en varias de sus boutiques, como la de la calle Serrano 62 de Madrid. Isabel Careaga, directora de la tienda, se mostraba ayer «impactada» por el resultado de una rehabilitación que considera «espectacular». Suárez tenía unas ganas locas de volver a la Gran Vía pese a ocupar de forma efímera el córner que dejó libre Michael Kors y que durante décadas simbolizó el poder de la histórica Loewe. Ahora pasará a manos de Misako, la popular firma de bolsos y complementos de precios asequibles.

Una de las joyerías más potentes de España

Suárez arranca un futuro de profundo calado transformada en una de las joyerías más potentes de España. Es una de las pocas empresas vizcaínas que mantiene su sede en la principal arteria comercial de Euskadi. Tiene 62 puntos de venta y está inmersa en un proceso de apertura de mercados en México, Portugal y Arabia Saudí. La empresa fundada por Emiliano Suárez Faffian impulsó en 1943 la primera tienda-taller de joyería. Un revolucionario concepto que camina por la tercera generación, comandada por Juan Suárez. Ocho décadas abanderando la «excelencia, la transparencia y la contemporaneidad» gracias al saber hacer «de los mejores maestros joyeros junto a una cuidadosa selección de los materiales más exclusivos».

La compañía despegó en el número 11 de la calle Jardines en un pequeño local de apenas 20 metros cuadrados. Tras el fatídico accidente que acabó con la vida del fundador y su esposa Sara, los jóvenes hermanos Benito y Emiliano tomaron toda la responsabilidad del negocio familiar. Suárez comenzó a ganar terreno en la villa con la inauguración, en 1975, de la boutique de calle Ercilla 25 y tres años más tarde del local de Correo 21, antes de dar el salto definitivo al 43 de la Gran Vía.

Uno de sus grandes éxitos fue que los reyes de España eligieron a Suárez para escoger sus joyas de compromiso. Aunque la apertura tendrá lugar hoy, la inauguración oficial se llevará a cabo el 23 de octubre. Seguirán trabajando en los bajos de una de las joyas de la arquitectura bilbaína con el mismo propósito que les ha coronado como uno de los grandes del sector: una manufactura exquisita que combina artesanía con tecnología, una materia prima de altísima calidad y un diseño estilizado, a veces atrevido, pero de fácil lectura.