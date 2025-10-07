El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Suárez reabre hoy las puertas de su lujosa joyería de la Gran Vía de Bilbao

La reforma integral ha llevado más de medio año y ofrece una imagen más potente y moderna

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 7 de octubre 2025, 12:13

Joyería Suárez reabre este martes las puertas de su lujosa boutique tras finalizar una reforma integral que le obligó hace meses a trasladar la tienda ... de forma temporal a la Plaza Moyúa. Casi medio año después, la firma regresa a su ubicación original, de la Gran Vía 43, en el Edificio Sota. Lo hace con una imagen más potente y moderna dentro de su calculado estilo clásico dominado por los tonos ocres.

