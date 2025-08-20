Rosa López triunfa en Pinpilinpauxa: «Mi sueño es abrir un gimnasio y ayudar a la gente a quererse» La primera ganadora de 'Operación Triunfo' llenó la txosna de la purpurina y conquistó al público con un pañuelo festivo al cuello y un repertorio cargado de nostalgia

Virginia Melchor Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

Rosa López volvió a demostrar anoche en Aste Nagusia por qué sigue siendo una de las voces más queridas de nuestro país. La primera ganadora de 'Operación Triunfo' llenó Pinpilinpauxa y conquistó al público con un pañuelo festivo al cuello y un repertorio cargado de nostalgia: desde 'A quién le importa' de Alaska hasta 'Yo no soy esa' de Mari Trini, sin olvidar su mítico 'Europe's Living a Celebration', con el que nos representó en Eurovisión 2002. En esta entrevista Rosa López nos cuenta que ha viajado a Bilbao con dos de sus seis perros rescatados, que hoy se siente mucho más segura de sí misma, que sueña con abrir un gimnasio para ayudar a otras personas a quererse… ¡y hasta se atreve con un chiste! ¡Dentro vídeo!