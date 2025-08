Las prendas con truco de una firma bilbaína para viajar ligero con niños sin llenar la maleta.

Silvia Andrés Martes, 5 de agosto 2025, 17:59 Comenta Compartir

El verano es sinónimo de vacaciones, viajes en familia, planes improvisados… y maletas que no cierran. Quienes tienen hijos pequeños lo saben bien: preparar el equipaje puede convertirse en un auténtico tetris. ¿Cómo meter en la maleta la ropa del día a día, los 'por si acaso', los cambios extra y las prendas para distintos planes sin acabar duplicando el volumen? La firma bilbaína de moda infantil sostenible Bitxo Bola, con tienda-taller en el número 5 de la calle Carnicería Vieja, tiene la respuesta: prendas reversibles y ajustables que crecen con los niños, ofreciendo el doble de posibilidades con la mitad de espacio.

Ampliar Maite del Olmo, fundadora de Bitxo Bola.

«Hace poco leí una encuesta que decía que un 30% de las familias viaja con demasiadas cosas, frente al 18% de quienes no tienen hijos. Sin embargo, la mayoría admite que luego no utiliza ni la mitad de lo que lleva», cuenta Maite del Olmo, fundadora de Bitxo Bola. Como madre, sabe de primera mano lo que supone preparar la maleta cada verano y, para evitar ese exceso en el que todos acabamos cayendo, invita a repensar el equipaje con prendas más funcionales y versátiles. Entre ellas, sus peleles reversibles, uno de los 'best seller' de la marca. «Con estos peleles tienes dos conjuntos en uno y, además, se puede vestir al niño cómodamente, sin necesidad de añadir nada más. Son ideales para meter en la maleta sin ocupar demasiado espacio», apunta.

Ampliar

El pelele sirve para todo: salir a pasear, ir a comer o pasar el día en la playa. Incluso puede sacar de más de un apuro. «Muchas amatxus me lo agradecen porque, por ejemplo, si el pequeño se mancha mientras come y, como siempre vamos con prisa, le dan la vuelta a la prenda y aguantan así el resto del día sin tener que cambiarle», explica. Al ser reversibles, permiten elegir entre dos estilos según el momento: un lado más animado o uno más neutro. Maite combina en cada pieza estampados muy distintos para multiplicar opciones. Los peleles, disponibles hasta la talla 4, son también ajustables. «Gracias a sus tirantes regulables y a los patrones amplios, pueden durar varias temporadas. Si lo compramos ahora en verano, nos servirá también para otoño: solo hay que poner un body debajo cuando refresca», apunta.

Ampliar

Peleles y gorros para el sol

Los peleles de Bitxo Bola están confeccionados con tejidos transpirables y naturales, como todas las prendas que Maite elabora en su tienda-taller del Casco Viejo. «En esta época también tienen mucho éxito los gorros para el sol, además de los culottes, camisetas o vestidos», apunta. Todas siguen la filosofía que guía su trabajo desde 2017, cuando empezó confeccionando en casa piezas versátiles, adaptadas al crecimiento de los niños y elaboradas de forma artesanal con tejidos ecológicos y un cuidado especial por los detalles.

Ampliar

Formada en Bellas Artes y con un máster en moda en Barcelona, esta emprendedora bilbaína de 36 años abrió en 2019 la tienda-taller donde vende sus creaciones hechas a mano para niños y niñas de hasta siete años. Allí, en pleno Casco Viejo, corta y confecciona una a una todas las prendas que ofrece. «Quería crear ropa con un estilo atrevido, de inspiración nórdica y confeccionada con tejidos de algodón», explica. Y, sobre todo, que fuera cómoda: tanto para los pequeños —a los que no les entusiasma vestirse y desvestirse— como para sus padres. «A veces la gente se sorprende al saber que lo hago aquí mismo, en el taller de la tienda, algo poco habitual en el comercio. Pero precisamente por eso lo valoran más. Y muchos me dicen que no es tan caro si se tiene en cuenta cómo está hecho». Con ese planteamiento, Maite ha logrado que sus prendas tengan un sello inconfundible, del que se siente muy orgullosa. «Si conoces la marca y ves a un niño o niña que la lleva, sabes perfectamente que es de Bitxo Bola. ¡Es inconfundible!», celebra.