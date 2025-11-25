El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aintzane y Tamara crean pendientes únicos bajo su firma Pabús.

Aintzane y Tamara crean pendientes únicos bajo su firma Pabús.

Pabús o cómo dos amigas bilbaínas crean pendientes únicos para conciliar su vida familiar

Aintzane y Tamara crean joyas artesanales con arcilla polimérica, apostando por diseños únicos y personalizados

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

Pabús es la historia de dos mujeres bilbaínas, Aintzane y Tamara, amigas desde hace más de diez años, madres, cuarentañeras y amantes de la creación ... artesanal. Su proyecto no nació de un plan, sino de la vida misma. Durante años, Aintzane trabajó como comercial en una multinacional, viajando constantemente. Con la llegada de su segundo hijo, la necesidad de conciliar se volvió urgente. «Quería tiempo de calidad para mis hijos. Sentía que viajaba demasiado y que necesitaba algo que me ilusionara de verdad», recuerda. Aunque la idea de Aintzane era emprender sola, su amiga Tamara, siempre cercana -«Ella me suele llamar 'marida', de broma», confiesa Aintzane entre risas-, se unió también al proyecto. «Las dos queríamos un cambio y, al final, fue la vida la que nos impulsó. No estaba en nuestros planes… simplemente surgió», explican.

