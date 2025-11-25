Pabús o cómo dos amigas bilbaínas crean pendientes únicos para conciliar su vida familiar

Pabús es la historia de dos mujeres bilbaínas, Aintzane y Tamara, amigas desde hace más de diez años, madres, cuarentañeras y amantes de la creación ... artesanal. Su proyecto no nació de un plan, sino de la vida misma. Durante años, Aintzane trabajó como comercial en una multinacional, viajando constantemente. Con la llegada de su segundo hijo, la necesidad de conciliar se volvió urgente. «Quería tiempo de calidad para mis hijos. Sentía que viajaba demasiado y que necesitaba algo que me ilusionara de verdad», recuerda. Aunque la idea de Aintzane era emprender sola, su amiga Tamara, siempre cercana -«Ella me suele llamar 'marida', de broma», confiesa Aintzane entre risas-, se unió también al proyecto. «Las dos queríamos un cambio y, al final, fue la vida la que nos impulsó. No estaba en nuestros planes… simplemente surgió», explican.

Comenzaron fabricando joyas para ellas mismas y para regalar en los pocos ratos libres que tenían. Pero la reacción fue inmediata: sus diseños hechos a mano con arcilla polimérica gustaban, destacaban y generaban curiosidad. Con miedo, pero también con ilusión, dieron el paso definitivo el pasado mes de julio. «Lo dejamos todo. Había mucho vértigo, mucha incertidumbre… pero también unas ganas enormes de intentarlo», admiten. Así nació Pabús, un proyecto que empezó de forma íntima y familiar. Incluso el nombre tiene un origen personal: cuando la hija de Aintzane era pequeña, llamaba «pabús» a los zapatos sin que nadie entendiera por qué. «Nos pareció un nombre dulce, único y muy nuestro», confiesan.

El taller de Pabús, en Bilbao, se ha convertido en un pequeño universo de color y experimentación. Elaboran principalmente pendientes, aunque no exclusivamente. Trabajan la arcilla polimérica con polvos de mica, tintas de alcohol, pan de oro, diferentes acabados resinados y mezclas cromáticas propias. No usan moldes: cada pieza se forma a mano, con un estilo orgánico e irrepetible. «Todo ha sido autodidacta: horas y horas de prueba, error, cabezonería y tesón», cuenta Aintzane.

En Pabús siguen las tendencias europeas más vanguardistas y crean diseños contemporáneos, jugando con la combinación de colores, materiales y texturas. Además, emplean fornituras de plata de alta calidad. «No queríamos entrar en el mundo de hacer cosas baratas y en masa. Apostamos por un precio justo para el trabajo y los materiales», afirman.

En dos tiendas de Bilbao

Hoy sus piezas se venden en su página web y muy pronto en dos tiendas de Bilbao: Lulú Martinés y Ruiz de Ocenda. Durante estos meses de andadura, la personalización se ha convertido en una de sus señas de identidad: desde pendientes inspirados en una peonía hasta flores degradadas creadas en exclusiva para una clienta. «Tenemos paletas de color y diseñamos según lo que nos piden. Nos encanta cuando alguien quiere algo único», afirman. También participan en mercados y ferias artesanales: la próxima cita será en el Mercado de Navidad de Bilbao, que este año se traslada al parque de Doña Casilda y se celebrará del 5 de diciembre al 5 de enero. «Da mucho respeto: la inversión, el tiempo… pero merece la pena cuando ves que la gente conecta con lo que haces», comentan.

Para ambas, emprender ha sido duro, pero liberador. «Estamos muy contentas, aunque haya mucho trabajo. Cada día estamos más seguras, más ilusionadas y con más ideas», explica Aintzane. Además, han encontrado por fin la manera de conciliar: «Puedo adaptar mis visitas de trabajo al horario escolar. Si tengo que trabajar de noche desde casa, lo hago, pero estoy en los momentos importantes», añade.

Mirando al futuro, su objetivo a corto plazo es ampliar puntos de venta en tiendas que valoren lo artesanal; a medio y largo plazo, abrir su propia tienda en Bilbao. «Nos gustaría tener un espacio que respire Pabús por los cuatro costados», cuentan con ilusión.