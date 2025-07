La nueva tienda friki de Ziortza en Santutxu, un paraíso para los amantes de la cultura japonesa.

Silvia Andrés Sábado, 26 de julio 2025, 19:12 Comenta Compartir

A veces la vida te empuja, casi sin darte cuenta, hacia el lugar en el que realmente tienes que estar. Eso es lo que le ha pasado a Ziortza Gorostiaga, bilbaína de 45 años, que después de muchos años trabajando en una empresa en la que ya no se sentía motivada, ha decidido cumplir un sueño: abrir su propia tienda dedicada al mundo japonés y al universo friki en su barrio, Santutxu. «Pasaron varias cosas que me impulsaron a dar el salto. Mi madre sufrió un ictus y eso también me hizo pararme a pensar. ¿Para qué estamos aquí si no es para hacer algo que realmente nos guste?», reflexiona. A pesar del vértigo que suponía un cambio así, Ziortza no puede estar más orgullosa de Akibe Zone, el local que abrió a mediados de julio en el número 4 de la calle Iturriaga. Allí ha volcado la pasión que le acompaña desde niña.

Ampliar Maika Salguero

«Recuerdo como si fuera ayer cuando empezaron a emitir animes en Telecinco. Me quedaba embelesada», cuenta. También solía ir con su mejor amigo a una pequeña librería del centro de Bilbao llamada Totem. «Era diminuta, tenía un montón de animes y la llevaba un señor mayor», añade con una sonrisa. Aunque su fascinación por la cultura nipona viene de lejos, Ziortza no viajó a Japón hasta pasada la treintena. «No era muy de viajar, pero finalmente me animé… y pasó lo que imaginaba: me enamoré del país. Cada vez que entraba a una tienda allí, alucinaba. Y también con la amabilidad y la forma de ser de los japoneses. Son especiales», confiesa. Desde entonces, ha vuelto varias veces. «Ahora son mis amigos los que me preguntan a mí qué sitios hay que ver».

Ampliar Maika Salguero

Fue precisamente en esos viajes cuando empezó a tomar forma la idea de abrir su propio espacio, con el apoyo de Bilbao Ekintza: un pequeño santuario de objetos únicos, muchos de ellos de segunda mano, traídos directamente desde Japón o desde otros puntos de Europa. Figuras originales y en perfecto estado que alguna vez formaron parte de la colección de alguien y que ahora buscan un nuevo hogar. «Aquí no hay vitrinas cerradas. Todo está expuesto para que lo veas de cerca, lo toques y lo sientas. Por eso opté por una tienda física en lugar de una tienda online», explica. Y subraya un detalle clave: «Todo es original. Porque hay mucho engaño en este mundo, muchas copias, y eso acaba frustrando a quien realmente valora este universo».

Ampliar Maika Salguero

Búsqueda personalizada

Además de figuras difíciles de encontrar en Bilbao, Akibe Zone ofrece bebidas asiáticas, snacks coreanos, juguetes, mochilas, juegos, latas temáticas, disfraces kigurumi (de cuerpo entero), colecciones y hasta alguna sukajan: la icónica chaqueta bomber de seda con bordados, todo un símbolo de la moda japonesa. Y si no está lo que buscas, Ziortza se encarga de encontrarlo. «Hay productos muy difíciles de conseguir, pero si sabes exactamente lo que quieres, yo me encargo de rastrearlo por Japón y traértelo. Hay gente que alucina cuando se lo digo. Les emociona. Y a mí también, es todo un reto».

Ampliar Maika Salguero

Esa emoción ya la ha sentido en las primeras semanas desde la apertura, tanto en la tienda como en redes sociales. «Hace una semana y media subimos una panorámica general a TikTok y se volvió viral. El vídeo superó las 70.000 visualizaciones y recibimos muchísimos comentarios preguntando por figuras concretas o si vendemos online, algo en lo que ya estamos trabajando», cuenta Ziortza. Desde entonces, no ha dejado de recibir visitas. Gente joven, familias, personas que vienen desde Castro… o incluso desde más lejos. «Me emociona ver a chavales con la misma pasión que tenía yo a su edad. Algunos hasta lloran cuando encuentran una figura que llevaban tiempo buscando. Y también vienen personas más mayores que me dicen: 'Esto es lo que siempre soñé encontrar'», concluye emocionada.