Berta ha abierto Bertas en Plentzia, una tienda que une moda 'chic' y ganas de «hacer pueblo».

Berta ha abierto Bertas en Plentzia, una tienda que une moda 'chic' y ganas de «hacer pueblo».

La nueva tienda de Berta en Plentzia: moda 'chic', mucho estilo y ganas de «hacer pueblo»

Esta emprendedora, con una larga trayectoria en la moda, ha abierto en su pueblo un comercio que apuesta por lo local, lo sostenible y lo hecho a mano

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Berta Martínez y Lucía García-Cardenal aparcan cada día sus bicis en el árbol que custodia la entrada de Bertas y se convierten en ... tenderas, entre risas, charlas y clientes que parecen de toda la vida. Estas dos amigas plentziarras, que se conocieron porque sus hijos juegan juntos al rugby, son un soplo de aire fresco en la calle Erribera de Plentzia, que se ha llenado de color y alegría con su escaparate pintado de rosa, su moda 'chic' y sus ganas de «hacer pueblo». «Un día, en un partido de rugby, le pregunté si trabajaría conmigo en la tienda. Se lo pensó y me dijo que sí. Lucía me ayudó a hacer toda la obra y me cogió de la mano, sosteniéndome durante todos mis miedos. Alquilé el local en noviembre y lo tuve tres meses parado porque entré en pánico», cuenta Berta, dueña de este nuevo comercio, donde vende ropa que le gusta, seleccionada con cariño y de marcas en las que confía.

