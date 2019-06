La nueva era de las bomber: chaquetas guerreras para bilbaínas con estilo Este tipo de prendas de origen militar se cuelan en el armario femenino y se reinventan con los detalles más inesperados, desde estampados a encajes ALMUDENA BLANCO Sábado, 1 junio 2019, 23:49

¡Hola a todas! Si en el artículo anterior os proponía unos looks con blazer hoy os quiero enseña otras opciones con una nueva chaqueta de tendencia: la bomber. Tal y como os comenté la semana pasada, siempre hay este tipo de piezas en mi armario, incluso, ya os he enseñado algún estilismo con alguna de ellas, pero en esta ocasión os traigo alguna idea más.

Las bomber, como su nombre indica tiene raíces militares, aunque hoy en día este tipo de prendas se encuentran en las colecciones de algunos de los diseñadores más famosos, quienes cada temporada nos proponen nuevas alternativas. Las primeras bomber se remontan a hace un siglo. Se utilizaban en los vuelos para evitar las bajas temperaturas. Al principiio eran de cuero para mantener el calor corporal. En 19191, Irvin, el primer paracaidista de caída libre, la adaptó forrando su inteior de lana de oveja y puso cremalleras y cierres en las solapas. Este tipo de chaquetas las usaban los pilotos de bombarderos. Un poco más tarde, para los pilotos que volaban más bajo, adaptaron este tipo de prendas e introdujeron elásticos en la cintura y en los puños. Aunque no estaban forradas, seguían siendo de piel. Más adelante, se fueron introduciendo diferentes materiales sintéticos, nylon, etc. para que fueran más ligeras.

Hoy en día podemos encontrar bombers de cualquier material y estampado, pasando a ser una prenda imprescindible en todas las temporadas y colecciones. Cueros, encajes, sedas y un sinfín de tejidos son utilizados tanto por los mejores diseñadores como por las firmas 'low cost'. Sus estampados nos pueden dejar boquiabiertos en más de una ocasión, ya que la moda se atreve con todo y los creativos dan rienda suelta a su imaginación también en este tipo de prendas. Cada temporada, este tipo de chaquetas se reinventan para formar parte de nuestros estilismos. Desde los más deportivos hasta los más sofisticados.

Y si hay algo que no pasa nunca de moda son las originales bomber diseñadas por Irvin, las cuales ya forman parte de la historia de la moda y son un clásico que se reinventan cada día. Como veis, la tendencia militar ha ido evolucionando y forma parte de nuestra día a día. Y a vosotras, ¿os gustan las bomber? En esta ocasión os propongo unos modelos diferentes que podéis combinar de mil maneras para crear diferentes looks.

Polos opuestos: de encaje y con 'chunky sneakers'

En este primer look os propongo una bomber de encaje verde que me compré en Santander. Este tejido es una de las tendencias de esta temporada y lo podéis encontrar en diferentes tipos de prendas y en distintos colores. A pesar de que el encaje nos puede parecer arreglado, yo la he combinado de una forma más sport con camiseta estampada, de Silvian Heach, y un pantalón vaqueron con parches que me compré, también en Santander, en Via Condotti. Además, llevo 'chunky sneakers' y un bolso blanco, de Michael Kors.

En clave 'lady': estampado de flores y vestido 'mini'

En esta ocasión, he utilizado una bomber azul con estampado de flores que da muchísima alegría a cualquiera de nuestros looks. El blazer me lo compré por internet y lo he combinado con un vestido blanco y escote, de Mango, y unas sandalias rosas, a juego con las flores de la chaqueta, firmadas por Michael Kors. Además, llevo un bolso de esta misma firma y unas gafas de sol de Jo & Mr. Joe de El Corte Inglés.

Al estilo universitario americano

En este tercer look he elegido una bomber de Scotch&Soda del gato Félix, inspirada en los colegios americanos, y la he combinado con una camiseta blanca de tirantes y un pantalón vaquero roto, de Silvian Heach. Las zapatillas son de Converse.

Combinación de colores y texturas

Esta bomber es la joya de la corona, diseñada por mi amiga Miren González de Mendialdua, a la cual seguramente ya habéis visto en alguno de los artículos publicados en Bizkaia Dmoda cuando han hablado de las Power Woman. La podéis seguir en su Instagram @mirengonzalezmendialdua, porque tiene un estilazo increíble y combina los colores como nadie. La bomber es de color rosa palo, tiene las mangas en piel y parches a juego en la espalda. La he combinado con un mono negro con escote en 'V', de Mango, y unas sandalias negras, de Bimba y Lola

Hasta aquí el artículo de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a añadir una bomber a vuestros estilismos. ¡Hasta la próxima!