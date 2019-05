El día en que una blazer masculina conquistó el armario de la mujer bilbaína Quién nos iba a decir que estas piezas clásicas de sastrería acabarían siendo imprescindibles para dar el toque definitivo a muchos de nuestros looks ALMUDENA BLANCO Viernes, 17 mayo 2019, 21:33

¡Hola a todos! Como recordaréis, la semana pasada os proponía unos looks en los que el color blanco era el hilo conductor. Hoy, sin embargo, el nexo de unión de los estilismos que os mostraré a continuación lo forma una prenda imprescindible en mi armario: la blazer. Este tipo de chaquetas son muy versátiles y me las puedo poner en infinidad de ocasiones. Siempre han estado relacionadas con la moda masculina pero lo cierto es que desde hace unos años hemos vivido de cerca su propia evolución, hasta que han conseguido adaptarse a la silueta y las necesidades de la mujer actual, encajando perfectamente en todo tipo de looks.

Empecé a llevar americanas de la forma más comedida: con traje y para ir a trabajar. Sin embargo, y gracias al progreso de las moda, me he ido adaptando a las nuevas tendencias y ahora me atrevo a ponérmelas con todo. Normalmente, las blazers «de ejecutivo» se lucen con pantalón, aunque esta temporada mcuhas firmas apuestan por combinarlas con faldas cortas. En muchos casos, las americanas siguen siendo de corte masculino y recto, aportando un extra de sofisticación y construyendo looks impecables. Además, la tendencia actual tiende al largo. También son tendencia total las blazers con grandes solapas y las que juegan con los estampados.

Uno de mis looks preferidos consiste en combinar blazer con vaqueros, ya que se contrarresta la formalidad de la americana con la estética relajada del 'denim', dando lugar a un estilismo muy compensado. Se puede combinar para el día a día con unas zapatillas o por la noche con unas sandalias de tacón. Personalmente, este tipo de combinaciones me encantan para salir a cenar o a tomar algo. Si además introducimos una camiseta en lugar de una camisa o blusa, podemos conseguir un resultado más 'sport'. Existen multitud de cortes, larguras, colores, estampados y botonaduras. Dependiendo del uso que queramos darle, encontraremos un amplio abanico de posibilidades y combinaciones. En esta ocasión, os propongo americanas de un solo color. Son las más utilizo y las que me parecen más versátiles y fáciles de combinar.

Apostar tu look al color negro: un acierto seguro

En este primer look os propongo una blazer negra básica de Zara con un mono negro. Este tipo de piezas son una opción ideal para cualquier ocasión y, si añadimos una americana, el resultado es muy elegante. Lo he combinado con zapatillas «calcetín» de Michael Kors, un bolso negro de la misma firma y un chaleco de pelo, una buena opción para estos días en los que refresca por la mañana y a media tarde.

Vestidos 'mini' y tonos vibrantes

En este caso, he elegido una blazer en tonos anaranjados de Carwen y he añadido un vestido negro con escote en 'v'. Es un diseño ceñido y de corte mini firmado por Mango. Os muestro dos opciones, ambas con zapatillas. En la primera, como veis, llevo medias que mimetizan con la piel y zapatillas de Michael Kors, al igual que el bolso. Las gafas son de El Corte Inglés. En la segunda, tal y como podréis ver en la galería de imángenes, llevo medias oscuras y zapatillas de brocados de Silvian Heach. También he añadido unas gafas de sol de Chanel.

Vaquero y blazer: mis mejores aliados

En estas imágenes he combinado una blazer de Zara en color azul Klein con un vaquero pitillo que compré en esta misma firma de Inditex. La camiseta blanca con 'print' es de Open Space, las gafas de sol son de Rayban y las zapatillas en tonos azules son de New Balance. Este tipo de looks son mis aliados diarios.

Una blazer, infinitos looks

Utilizando la misma blazer negra del primer look, la he vuelto a combinar con un vaquero pitillo de Zara. Como podéis ver, podemos sacar partido a una misma prenda de diferentes formas para crear looks increíbles y totalmente diferentes entre sí. La camiseta blanca con bordados es un regalo. Las zapatillas `Chuck Taylor' doradas son de Converse y el bolso negro con el detalle de un corazón dorado es de Love Moschino.

Hasta aquí el artículo de hoy, nos vemos la semana que viene con más novedades de plena tendencia. Espero que os haya gustado los estilismos y que os animéis a añadir este tipo de prendas elegantes y versátiles a muchos de vuestros looks.