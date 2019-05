Un tono, infinitos looks: la magia que se esconde tras el color blanco La gama de los tonos neutros nos permiten sofisticadas combinaciones, tanto en invierno como en verano ALMUDENA BLANCO Viernes, 10 mayo 2019, 18:48

¡Hola a todos! Si la semana pasada os propuse cuatro looks para dar mucha guerra, hoy os traigo nuevos estilismos unidos por el hilo conductor de los tonos neutros. El color blanco forma parte de mi armario en todas las temporadas, sin embargo, es en primavera y verano cuando toma mayor protagonismo, ya que al estar un poco más morena favorece mucho más. Es cierto que en el norte hay veces que nos da un poco de apuro vestir de blanco impoluto debido a nuestras temperaturas variables: podemos salir por la mañana con un sol increíble y volver a casa muertas de frío, pero ¡hay que arriesgarse! Sino, siempre podemos completar nuestros looks con alguna chaqueta, ya sea una cazadora de cuero, una americana, una prenda de punto… Las opciones son innumerables aunque, en mi caso, casi siempre me decanto por una 'biker' que contraste con el 'total white' o una blazer.

El color blanco siempre se ha relacionado con la pureza, de ahí que las novias fueran vestidas así. También se considera un tono protector y se asocia a la paz. Además, está muy ligado a las emociones, sirviendo para rebajar los estados de 'shock' emocional, el estrés y la ansiedad. Aunque técnicamente no es un color, sino la ausencia del mismo, se considera que es capaz de envolver todas las tonalidades, por lo que es considerado el más neutro y el menos agresivo de todos los que existen.

Hay diferentes tipos de blanco y aunque pueda parecer un color cálido asociado a la primavera o el verano (crudo, marfil o beige), también se puede relacionar con las tonalidades más frías (blanco roto o blanco nuclear). En definitiva, el blanco es paz, claridad y tranquilidad y, lo mejor de todo, en nuestro caso lo podemos combinar de mil formas diferentes.

¿Os apuntáis a que forme parte de vuestro día a día? Yo, definitivamente, sí.

Un vestido 'boho' y chaqueta en contraste

En este primer look os propongo un vestido blanco de tirantes bodado, con detalles muy especiales en la parte de abajo. Este tipo de diseños son muy cómodos, ya que no van pegados al cuerpo, lo que nos proporciona gran libertad de movimiento y nos permite andar con total tranquilidad.

El vestido es de Libe Llule de Bilbao. En este caso, lo he combinado con una 'biker' roja de Silvian Heach, unas sandalias marrones de Uterqüe y bolso de Louis Vuiton. Si queréis marcar un poco más la figura podéis ponerle un cinturón y también queda divino.

Vestido de guipur con 'lace-up' en el escote

Este vestido es de Michael Kors y me encanta. Tiene una largura, para mi gusto, ideal y una manga perfecta para las que queremos tapar un poquito más de brazo. Los toques dorados de la cadena que cruza en la parte del pecho le da bastante luz.

En este caso lo he combinado con mis eternas sandalias negras y con un bolso negro, todo de Michael Kors. Las gafas, sin embargo, son de Chanel.

Diseños ligeros y holgados

Este vestido tiene una largura parecida al anterior. Como ya os he dicho, me parece una medida ideal, un poco por encima de la rodilla para conseguir alargar visualmente las piernas sin enseñar mucho muslo. Además, al ser holgado y ligero, igual que el anterior, no marca nada.

El vestido es de La Vie en Rose. Lo he combinado con unas sandalias de Michael Kors y unas gafas de Rayban.

El imprescindible vaquero blanco

Para las que no sois tan asiduas a los vestidos, este puede ser vuestro look. He combinado un pantalón blanco pitillo de Mango con una camiseta del mismo tono con 'print' en azul, firmada por Scotch&Soda. Me encanta como queda este juego de contrastes.

Para el frío nada como añadir al estilismo una biker azul. Las sandalias y el bolso dorado a juego son de Michael Kors. Las gafas de aviador con cristal de espejo son de Rayban.

Hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya gustado y no dudéis en apostar todo al blanco.

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram.