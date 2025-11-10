La moda local volverá a lucirse en la Bilbao Fashion Week Del 13 al 23 de noviembre la capital vizcaína acogerá desfiles, talleres y exposiciones con el objetivo de poner en valor el comercio de cercanía

María de Maintenant Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:31 | Actualizado 12:46h.

Impulsar el sector de la moda local y dinamizar el comercio de la ciudad. Son algunos de los objetivos que persigue la Bilbao Fashion Week, que, un año más, volverá a extender su pasarela con una amplia variedad de actividades que se celebrarán del 13 al 23 de noviembre en la capital vizcaína. Se trata de un proyecto estratégico que inicia una nueva andadura, en esta edición de la mano de BilbaoCentro, y que permitirá situar a Bilbao como epicentro de la moda y escaparate de tendencias a través de desfiles, workshops, talk-shows, talleres especializados y exposiciones. El broche final será una pasarela en el Euskalduna el 22 de noviembre que este año incluirá un espacio expositivo para los comercios.

«Es un proyecto con trayectoria en la ciudad y queremos impulsarlo para convertirlo en un evento que celebre y apueste por la moda como motor económico, cultural y creativo. Bilbao ha sido y debe seguir siendo una ciudad de referencia para las compras y la moda de calidad», ha explicado Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, en la rueda de prensa de la presentación del proyecto, celebrada este lunes. Por su parte, Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, ha destacado la importancia del proyecto como una oportunidad para «ayudar al sector de la moda» a través de una programación completa.

Bilbao Fashion Week se celebrará dos veces al año (mayo y noviembre) para cubrir las temporadas de moda de primavera-verano y otoño-invierno, respectivamente. La iniciativa incluye numerosas actividades que pretenden posicionar a Bilbao como ciudad principal para compras en la zona norte, así como movilizar a agentes locales del sector de la moda, diseño y el comercio, generando espacios de intercambio, aprendizaje y reflexión.

El evento, promovido por el Ayuntamiento de Bilbao, cuenta con la participación de los comercios de la ciudad, profesionales emergentes y consolidados en el ámbito del diseño y personas expertas en el sector. También con la colaboración de la organización BIAAF (Bilbao International Art and Fashion) y las asociaciones de comerciantes.

Presentación de la Bilbao Fashion Week.

Programa de actividades

Mesa redonda 'Comercios que venden emociones' en la Oficina de Turismo de la Plaza Circular Se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 14.00 horas. Reflexiones sobre el comercio emocional, orientando el producto y servicio al interés de la clientela de la mano de Serie B, Mal de Ojo, Kanemona y Amma.

Exposición de diseños únicos en comercios de Bilbao Del 14 al 23 de noviembre. Los escaparates de nueve comercios de Bilbao (Veritas, Dock Bilbao, Mosel, Perfumería Erlai, Los Encajeros, Amma, Gerardo Ruiz de Ocenda y Mercedes de Miguel) acogerán durante diez días las creaciones de cuatro jóvenes diseñadores locales: Asier Quintana, Marta Reparaz, Igone Cabrerizo y Janire Olano, que han sido seleccionados por BIAAF.

Talk Show 'Más allá del diseño' En Pangea, plaza Indautxu, el 14 de noviembre a las 14.00 horas. Javier Barroeta, Eder Aurre y Patirke Morán presentarán su experiencia en el mundo de la moda como elemento transformador.

Desfile 'Vísteme de Bilbao-Ciudad y Moda' 15 de noviembre a las 12.00 horas. Acción urbana en la plaza del Funicular y en el entorno de Artxanda con los siguientes comercios participantes: Anna Montes, Juan Bilbao, Jajoan, Galería 8360, Garzon, Falstaff, Barbour, El armario de Tater, 017 Store, Dock, New Lemon, Charlotte, Másquegorros, La tienda de Olga y Javier Barroeta.

Master Class en el centro comercial Zubiarte 19 de noviembre a las 14.00 horas. Hábitos de vida sana, deporte, peluquería y coctelería con Pilar Arranz, Yolanda Aberasturi y el experto en deporte y nutrición, Roberto Gómez.

Charla 'Moda y Cine' en la Oficina de Turismo de la plaza Circular 20 de noviembre a las 14.00 horas. Charla con la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos, ganadora del Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario en 2021.

Pasarela en el Palacio Euskalduna 22 de noviembre a las 20.00 horas. Desfile principal que incorpora como novedad en esta edición un espacio expositivo para comercios de calidad de la ciudad. Durante el evento se hará entrega del VI Premio 'Villa de Bilbao de la Moda' al diseñador bilbaíno Alberto Etxebarrieta, fundador de 'Sinpatron'.

