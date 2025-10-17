El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marta Viñayo ha abierto una tienda de muebles restaurados por ella en Getxo.

Marta Viñayo ha abierto una tienda de muebles restaurados por ella en Getxo. Yvonne Iturgaiz

Marta deja la consultoría en Madrid y abre su tienda de muebles restaurados en Getxo

Esta emprendedora está detrás de Casa Vimol, un espacio con encanto en Las Arenas para descubrir muebles antiguos recuperados y piezas únicas y asistir a talleres de restauración

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:48

Marta Viñayo creció viendo a sus padres restaurar muebles antiguos para la casa del pueblo. Pero su curiosidad por esta afición no se despertó de ... verdad hasta hace unos años, cuando se apuntó a un taller cerca de casa. Por aquel entonces vivía en Madrid, trabajaba en una consultoría y dedicaba su tiempo libre a esta pasión que la enganchó desde el primer día. «Iba cuatro horas a la semana a restaurar mi pieza, pero la profesora vio que tenía mano y me gustaba, así que me pidió que le echase una mano los fines de semana con muebles suyos y de sus clientes», recuerda.

