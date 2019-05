El nuevo look de María Pombo: ¿por qué todas quieren estos vestidos de Getxo? La madrileña ha sido la última reina de las redes sociales en sucumbir a los encantos de la firma vizcaína 'Guts & Love' MARÍA CALVO Viernes, 31 mayo 2019, 08:38

La actriz Paula Echevarría fue de las primeras en hacer un hueco de honor a Guts & Love en la élite 2.0. A ella le siguieron otros rostros conocidos como Paula Ordovás, artífice de My Peep Toes, que defendió como nadie un vestido 'mini' con alma de rock n´roll. La actriz Verónica Echegui hizo lo propio pero al contrario, con un diseño blanco y largo, durante la reciente presentación de la serie Instinto para Movistar +. Además, estrellas internacionales de las redes sociales como la californiana Rocky Barnes también ha posado ante su legión de fans con los conjuntos más sugerentes de esta firma que un día vio la luz en Getxo y hoy toca el éxito con sus manos. La última en sucumbir a los encantos de su irresistible colección de vestidos ha sido María Pombo, una consagrada 'influencer' de nuestro país que acaba de entrar en el selecto club del millón de seguidores en Instagram.

A escasas tres semanas de ver a la madrileña vestida de blanco, ya que se casará con su prometido Pablo Castellano en algún rincón de Cantabria, ha comenzado a adelantarnos las tendencias de temporada gracias a unos vestidos que irradian verano. En este caso, ha apostado por un diseño de la nueva colección de Guts&Love que no podría tener un nombre más adecuado, «Forever Summer». Se trata de un modelo drapeado, en colores rosa y verde flúor, con escote cruzado y manga ¾ abullonada de clara esencia bohemia. María lo ha elegido para asistir a uno de los primeros eventos que marcan el calendario estival, organizado en la terraza de Casa Corona, un paraíso en pleno centro madrileño, donde disfrutó de la compañía de amigos y de su futuro marido.

A través de las redes sociales, la 'influencer' compartía las imágenes del momento y lanzaba a sus seguidores una pregunta retórica: «¿Creéis que me voy a quitar este vestidito en verano?». Toda una declaración de intenciones. Solo queda esperar para ver cómo lo combinará las próximas veces que, advertimos, no serán pocas. En esta ocasión, ha arriesgado mezclando los tonos pastel de este diseño con un bolso de Chanel en color negro. «¿Creéis que las Pombitos aprobarían bolso negro con trajecito rosa?», escribía en su Instagram. Además, ha completado este conjunto de extremos con sus inseparables botas de estilo 'cow-boy', esta vez en color blanco.

Casualmente, es una de las combinaciones favoritas de las referentes de estilo en el País Vasco de las que también hemos hablado esta misma semana en Bizkaia Dmoda. Este tipo de mezclas inesperadas con detalles de estética folk también se encuentran entre las favoritas de Laura Pereira, la fundadora de Guts & Love, que se ha convertido en la mejor embajadora de su propia firma.

En una entrevista personal que nos ofreció hace varias semanas, Pereira afirmaba que «el toque personal de cada vestido se lo da cada chica que se lo pone. Cada una impregna la prenda con su personalidad y su esencia. Eso es lo fascinante de la moda». De este modo, indagando en el perfil social de la creativa vizcaína, vemos que no le ha faltado ni tiempo ni ganas para enfundarse en su 'Forever Summer', otro de sus 'niños mimados' que lleva ese característico corte 'mini' que tan bien representa la filosofía de la marca. «Me encanta la largura de nuestros vestidos, es mi manera de entender la moda», reconocía. Al igual que María Pombo, la bilbaína, fiel defensora de las botas 'cow-boy', lo ha combinado con pulseras de conchas como las que venden en Caché- Caché, una tienda con encanto en la calle Barria de Getxo, y un colgante de reminiscencias 'Far West'. De este modo, recrea un nuevo look de primavera con el que vuelve a alcanzar el éxito. Y es que, como ellos mismos predican: ' No Guts, no glory'.