Las joyas que han unido a Sara Carbonero con los diseñadores vascos Agatha París El mar inspira la nueva colección cápsula de Sara Carbonero para Agatha París y, además, inunda las propuestas veraniegas de otras firmas vizcaínas MARÍA CALVO Domingo, 28 abril 2019, 01:29

Quién iba a decir a Sara Carbonero hace tan solo tres años que tras su faceta de periodista se escondía el alma de una diseñadora de joyas. Su nueva pasión llegó sin esperarlo, como llegan las mejores cosas. Poco a poco, fiel a su filosofía 'slow', ha ido explorando y puliendo su lado creativo en cada una de las colecciones cápsula que lanza junto a Agatha París. Esta firma de joyería arropa a la toledana desde 2015, en una línea propia bautizada como 'Agatha by Sara'. Sin embargo, su coqueteo con el diseño no sorprende demasiado: su imagen es oro para el mercado nacional y cada uno de sus looks abanderan el estilo bohemio, analizados al milímetro por las expertas en moda.

Las joyas que diseña son piezas que ella misma se pondría y es ahí, precisamente, donde se encuentra la clave de su éxito. La mujer de Iker Casillas hace de sus diseños un pequeño mundo en el que refleja su propia vida. Si el pasado mes de noviembre lanzó su nueva propuesta 'Mi Mar', inspirada en el océano que ve a diario desde su casa de Oporto, ahora se aventura con la segunda parte de la colección, donde la playa y todos sus elementos vuelven a ser el hilo conductor. Sus propuestas se basan en el paisaje y en los elementos marinos que le acompañan a diario en su aventura portuguesa. »La vida cerca del mar es vida», asegura. Se trata de una selección de piezas versátiles, femeninas y fáciles de incorporar en el día a día. Estrellas de mar, conchas, corales y los colores de un mar turquesa se transforman en originales 'charms' que invaden pendientes, collares, pulseras, anillos y tobilleras de inspiración bohemia.

Sara Carbonero presenta la segunda parte de la colección 'Mi Mar' para Agatha Paris. / Agatha París

Esto no hace nada más que reafirmar el 'boom' que vivimos el año pasado y el renacer de las joyas inspiradas unánimemente en el verano. Prueba de ello son los looks estivales que lucieron las 'influencers' en 2018 y los que ya se anticipan a los meses de calor del 2019, en los que nunca falta una buena dosis de caracolas. Así lo hemos confirmado en esta reciente imagen de María Pombo, que acaba de lanzar una colección cápsula para la firma Lefties, inspirada en un viaje por las islas del Mediterráneo. En ella, las propuestas de estilose complementan con collares de conchas.

¿Qué fue de los collares de conchas?

Los que hayan vivido su adolescencia en plena vorágine noventera, recordarán con una mezcla de cariño y horror aquellas prendas icono que marcaron una década y unieron a través de la moda a toda una generación. Los pantalones de ciclista, los 'chokers' y los 'slip-dresses' saltaron del olvido a la calle para recuperar la estética de aquellos años que cerraron el siglo XX. Los collares, las tobilleras y los pendientes de conchas también forman parte de este pasado que vuelven con aires renovados. Firmas como Aurélie Bidermann, Missoni, Gimaguas, Bimba & Lola o Zara los recuperan como novedades de primavera. Sin embargo, no hace falta salir de Bizkaia para encontrar las piezas con esencia marinera más especiales de la temporada. Solo tendrás que explorar la calle Barria de Las Arenas para descubrir Caché-Caché, un pequeño rinconcito de moda que hace las delicias de las amantes de las tendencias.

María (Mery para sus allegados), abrió este negocio hace dos décadas, mientras hacía malabares para finalizar sus estudios en Decoración de Interiores. Sin embargo, algo le dijo hace cuatro años que debía dar un nuevo rumbo a su vida para aunar sus dos pasiones: la moda y conocer gente. De esta fusión nació Caché Caché Fashion Shop, una tienda donde encontrarás aquellas prendas y accesorios capaces de dar un giro radical a cualquier look, por básico que sea. Además, según aseguran desde la propia web, también encontrarás 'toneladas y toneladas de buen rollito'. ¿Necesitas algún aliciente más para sucumbir a la tentación?

Anillos hechos a partir de esquelos de erizos, de Kekelis Joyería & Alquimia

Llevando esta estética a su fase más experimental, nos topamos con Kekelis Joyería & Alquimia, la firma de accesorios de Miren Begoña del Castillo con la que Bizkaia Dmoda tuvo el honor de hablar hace unos días. Esta bioquímica aplica sus conocimientos científicos al diseño de unas piezas muy especiales compuestas a partir de residuos que encuentra en playas y montañas. Donde la gente ve basura, ella ve arte y transforma las entrañas de esos desechos para hacer visible su belleza al resto. La calle Las Cortes 42 acoge su pequeño estudio, donde concibe piezas tan especiales como anillos confeccionados a partir de esqueletos de erizos o falsos corales negros diseñados a partir de los rizoides de algas pardas que se recogen tras los temporales de invierno. Toda una oda a la naturaleza que pone en relieve una nueva oleada de concienciación ambiental y la visibilidad de la moda hecha con las manos.