¿Mides menos de 1,55? Así es el vestido 'made in Bizkaia' que conquista a las mujeres bajitas

Guts & Love es una firma de moda que nació en Getxo de la mano de Laura Pereira. Con esfuerzo y pasión, esta empresaria licenciada en Derecho ha conseguido traspasar las fronteras vizcaínas para colarse en el armario de las mujeres más admiradas de nuestro país. Paula Echevarría es un ejemplo de ello. La asturiana es fiel a esa fusión de estilos tan particular que Guts & Love predica en cada una de sus colecciones. Lo demostró con creces creando dos looks con clara esencia parisina, como ya avanzamos hace unas semanas en Bizkaia DModa. 'In my way into the wild' ('en mi camino hacia rutas salvajes') es el lema sobre el que se asientan las bases de la firma, toda una declaración de intenciones que busca formar parte de las mujeres valientes que se atreven a experimentar con la ropa. La última influyente de la moda que ha caído rendida ante sus diseños ha sido Paula Ordovás, más conocida en el universo 2.0 como My Peep Toes. La instagramer madrileña atesora casi medio millón de seguidores en esta red social y hoy en día se ha alzado como un referente de la vida sana y de un estilo muy personal para mujeres que, como ella, no superan el 1,55 metros de altura.

El largo 'mini' del vestido y sus volantes de tul consiguen potenciar estratégicamente su silueta / Instagram: @mypeeptoes

Un vestido llamado 'Rain' tuvo la culpa de hacer arder las redes sociales, acumulando alrededor de 12.000 likes en el perfil de Instagram de esta madrileña. «Menuda fantasía de vestido», «pareces una muñequita de caja musical», «creo que me he enamorado de ese vestido», fueron algunos de los comentarios recibidos en una imagen donde la 'influencer' posaba con el diseño estrella de Guts & Love. «Wow! Es de lo más espectacular que te has puesto últimamente. A las que somos bajitas nos sirves de inspiración a la hora de buscar un vestido para un evento. Estás preciosa», escribía otra seguidora, dándonos la clave que muchas mujeres andaban buscando. Y es que Paula es uno de esos rostros visibles que abandera con orgullo la talla 'petite'. Su 1,52 metros de altura no le han impedido alcanzar la cima del éxito en un mundo donde, en ocasiones, el listón se erige por encima de un obsoleto 1,75. Cada uno de sus looks de invitada se han ganado a pulso un merecido reconocimiento a nivel nacional, y a las pruebas nos remitimos.

Como toque personal, Paula ha añadido un cinturón XL para afinar sus curvas y compensar sus proporciones / Instagram @mypeeptoes

Claves de experta si mides menos de 1,55 metros

Ordovás conoce bien su cuerpo, sus formas y aquello que potencia su tonificada y menuda silueta. Por eso, siempre que puede lleva tacón, eligiendo aquellos diseños que enseñan el pie y alargan visualmente la figura. Cuando la etiqueta lo requiere y tiene que vestir de largo siempre enseña los tobillos, una estrategia tan consolidada como favorecedora. Además, es recurrente su afinidad por las hombreras, los volantes o los volúmenes estratégicos sobre hombros y escote en muchos de sus vestidos de fiesta. Un ejemplo perfecto de cómo sacar partido a su escaso metro y medio de estatura fue el look que eligió para la gala Elle & Tous Loves Emma, una noche mágica donde la actriz Emma Roberts fue presentada como la nueva imagen de la firma española de joyería Tous. Dejando de lado sus diseños más románticos, Paula cambió radicalmente de tercio. «Si el Rock & Roll fuera un vestido sería como este», describía en sus redes sociales.

Es un diseño de tul y lúrex de la colección primavera-verano 2019 de Guts & Love

Laura Pereira, la creadora de esta pieza tan especial, coincide con Paula y revela a Bizkaia DModa de una forma muy poética que «el 'Rain Dress' es un vestido que podría ser hijo de una lluvia de estrellas y del Rock n´Roll». Se trata de un diseño negro y semitransparente, con un escote bustier de plena tendencia, confeccionado en tul con pequeños puntitos de plata lúrex. «Simulan una lluvia de estrellas, así que… ¡qué mejor nombre!», nos cuenta. Como vemos en la imagen superior, Paula Ordovás introdujo un accesorio muy especial para darle su toque personal. «No lo podía haber defendido mejor ¡Estaba espectacular! Se puso un cinturón XL que le dio un toque maravilloso», asegura Pereira. En su opinión, para que una prenda sea especial «es muy importante un buen patrón, tejidos de calidad y una confección impecable. Si la chica que lo lleva está proporcionada (sin importar la altura) y tiene estilo propio, el éxito está asegurado».

Laura Pereira, fundadora y diseñadora de la firma, también ha sucumbido a los encantos de este diseño / Guts & Love

La moda no es cuestión de altura, es cuestión de actitud

Como bien nos ha explicado, la diseñadora vasca no mide los looks en centímetros de altura, sino en la actitud de quien defiende esas prendas que crea con tanto mimo. «Durante el proceso creativo me gusta estar sola y aislarme de todo. Es entonces cuando mejor me inspiro. Después, solo se trata de ordenar todas esas ideas y darlas forma con mi equipo hasta que se acaban convirtiendo en una prenda maravillosa». Tal y como vemos en la imagen superior e inferior, y a pesar de que Laura supera con creces el 1,55 metros de altura, ella también ha sucumbido a los encantos del 'Rain Dress', ejerciendo como la mejor embajadora de la ropa que ella misma diseña. «Es un vestido nacido de un sueño que tiene una bonita historia detrás, la cual me reservo para mí», nos cuenta, abriéndonos una incógnita.

Su corte 'mini' es ideal para mujeres con actitud que deseen potenciar sus piernas, independientemente de su altura

El largo 'mini' que potencia unas piernas infinitas es uno de los puntos fuertes de cada una de las colecciones de Guts & Love. Lo podrás comprobar en nuestra galería de imágenes, donde te enseñamos otras propuestas para esta primavera. «Me encanta la largura de nuestros vestidos, es mi manera de entender la moda. Aunque lo mismo que diseño vestidos cortos, he hecho otros maravillosos que llegan hasta los pies. ¡Igual es porque soy una mujer de extremos!», comenta entre risas. Si Paula Ordovás ha conseguido imprimir un toque roquero a su estilismo de invitada gracias a un cinturón, Laura, fiel a sus gustos, lo adapta para el día a día con unas botas cowboy y un colgante de reminiscencias 'Far West'. «El toque personal de un vestido se lo da cada chica que se lo pone. Cada una impregna la prenda con su personlidad y su esencia. Eso es lo fascinante de la moda», se reafirma.Y es que hablar de esencia y actitud, es hablar de ese lema que sigue como un mantra, tal y como hemos apuntado anteriormente. 'In my way into the wild' es una frase inspirada en la icónica novela de Jon Krakauer que lleva por nombre «Hacia rutas salvajes». «Estas palabras resumen parte de mi propia esencia como persona y como profesional, en una búsqueda interior continua que no tiene fin. Es la manera en la que entiendo mi vida, mi trabajo y Guts&Love», asegura.