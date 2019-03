El truco de los looks parisinos de Paula Echevarría se esconde tras una firma de Getxo

Aparte de ser una de las actrices más reconocidas del panorama nacional, Paula Echevarría es un fenómeno de masas capaz de convertir en viral cualquiera de sus looks. La asturiana ha logrado posicionarse como referente de estilo gracias a una mezcla ecléctica de prendas con personalidad y accesorios irreverentes que encajan sin esfuerzo con piezas de fondo de armario. Entre sus bolsos de Gucci, sus gafas de Givenchy o sus zapatos de Dior, destaca Guts & Love, una firma que nació en Getxo gracias al tesón y la pasión de Laura Pereira, una diseñadora vizcaína que aporta su granito de arena para que muchos de los estilismos de Paula sean mundialmente aplaudidos por los más de dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram.

Laura Pereira toma los mandos de Guts & Love tras siete años triunfando por el mundo con su firma Holy Preppy, más tarde conocida como Highly Preppy. Aunque es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, su gusto innato por la moda le hizo replantear con éxito su trayectoria profesional. Sus colecciones están definidas por la fusión de estilos, por unas prendas que no entienden de normas y buscan formar parte del vestidor de mujeres valientes que se atreven a experimentar con la ropa. A menudo, Guts & Love hace soñar a Paula Echevarría con looks que, sin pretenderlo (o sí), llaman la atención. Por eso, se ha convertido por derecho propio en una de sus mejores embajadoras. La intérprete de 'Velvet' pone especial énfasis en chaquetas, abrigos y complementos que, a menudo rescata de las colecciones de esta firma vizcaína. Con ellos, es capaz de construir looks con 'allure' francés, unidos por el hilo conductor de una sencilla camiseta de rayas.

Abrigo de estilo militar en tejido de paño, con tapetas, cuello de terciopelo y botones dorados, de Guts & Love (rebajado a 228 euros). Gorra marinera de terciopelo, de Stradivarius (12,99 euros). Camiseta de rayas básica, de H&M (12,99 euros). Vaqueros 'skinny' de tiro alto, de Zara (22,95 euros). Zapatillas 'retro', de Adidas (99,95 euros). Bolso tricolor de piel con asa dorada, de Furla (350 euros).

La camiseta de rayas es la prenda más icónica del verano, aquella que Kate Moss, Alexa Chung, Olivia Palermo o la mismísima duquesa de Cambridge han convertido en indispensable. Diseñadores como Maria Grazia Chiuri o Jean Paul Gaultier las tienen presentes en muchas de sus colecciones e influyentes de la moda como Paula Echevarría las toman de la pasarela y las transforman a pie de calle. La actriz es fiel a ellas y atesora varios modelos en su vestidor. También es de sobra conocido su afinidad por los abrigos de estética militar, aquellos que llevan tapetas, galones y botones dorados. Cuando estas dos prendas se juntan surge la magia para transformar un look básico en un momento de inspiración con acento francés. De la colección de Guts & Love, Paula ha elegido un abrigo de corte 'midi', con parche y detalles de terciopelo que pertenece a la colección otoño-invierno 2018-2019. Actualmente se encuentra rebajado y es perfecto para construir un look diario de entretiempo para esos días de temperaturas inestables. Ella lo combina con unos vaqueros pitillo, unas cómodas 'sneakers' de Adidas y una gorra de Zadig & Voltaire que sigue la línea de la esencia marinera.

Y es que no hay francesa que se precie que no atesore en su fondo de armario un buen par de vaqueros, una camiseta de rayas y un abrigo o blazer abotonado. Las mujeres del país galo son reconocidas por su elegancia innata y por una forma de vestir 'sin esfuerzo' construida a base de básicos atemporales, como por ejemplo las boinas. Estos accesorios han vuelto a traer a escena el mejor icono de moda nacido a orillas del Sena. Guts & Love, en esa mezcla compensada de culturas y referencias, propone en su nueva colección de primavera una boina bordada con hilos dorados a la que Paula Echevarría no ha tardado en sucumbir. Como no, lo complementa con una camiseta de rayas, una americana cruzada y unos vaqueros rotos. El hecho de que haya elegido unos 'slingbacks', esos salones destalonados con tacón 'midi' tan de moda esta temporada, hace que se convierta en un look todoterreno, tanto para el día como para la noche.