¿No sabes qué ponerte para salir de fiesta? 4 ideas para ser la reina de la noche Un 'little black dress', una chaqueta diferentes, texturas sofisticadas... Hoy te enseño las claves que debes tener en cuenta para brillar en todas tus citas VANESSA MULAS Miércoles, 5 junio 2019, 20:18

¡Hola a todos! Si en mi último post os hablé de looks originales para no ser la típica invitada, esta semana cambiamos completamente de registro y os traigo estilismos muy sofisticados para salir por la noche. Lo cierto es que, aparte de eventos y algún que otro cumpleaños, salgo muy poco de noche. Sin embargo, cuando lo hago, siempre me enfrento a la temida pregunta: «¿y ahora qué me pongo?». Es cierto que cuando somos más jóvenes tendemos a acumular un montón de looks para salir de fiesta, cenar o tomar algo pero, según pasan los años, con las rutinas, los niños y el trabajo, tendemos a la practicidad de las prendas básicas y cómodas para hacer frente al día a día. Por eso es necesario hacer un hueco en nuestro armario para ciertas prendas atemporales y algo más arregladas que nos puedan salvar de un apuro cuando la ocasión requiera ir un poco más formal. Un mono o un vestido especial siempre serán buenas opciones. A continuación, os muestro cuatro sencillos looks para salir del paso y estar espectacular sin demasiado esfuerzo, vayas donde vayas.

Hace poco viajé con mis amigas a Gijón y no se me olvidó meter en la maleta el básico por excelencia: un 'little black dress'. Para salir ese fin de semana utilicé este vestido de plumeti con escote en 'v' y largo por encima de las rodillas. Este tipo de texturas con pequeños topos bordados son muy románticas y el contrapunto del color negro le da un acabado muy especial. El diseño en cuestión es de Oh Mon Dieu, una tienda de Las Arenas. Lo combiné con una 'biker' de colores y tachuelas que me regalo una amiga, con unos salones en tonos beige y con unos pendientes que me compré en un 'market' de Gijón. La verdad es que fueron unos días estupendos, de desconexión con las amigas y de recargar pilas, hasta tal punto que estamos pensando en repetir en septiembre.

Dúo infalible: terciopelo y encaje

En el segundo look os traigo un top de terciopelo granate de Eutopia, en Santurce. Es una prenda que me estoy poniendo muchísimo este año. Tiene un escote muy bonito de encaje negro y lo combiné con una falda abullonada de Pull and Bear de hace varias temporadas. Como calzado, me puse un botín-calcetín granate.

Mono con transparencias

Como tercer looks os quería enseñar un mono negro con transparencias y plumeti que se ha convertido en uno de mis favoritos del armario. Se puede utilizar para salir por la noche, para un cocktail o para el día a día si lo combinas con básicos. En esta ocasión, y para darle un estilo más roquero, me lo he puesto también con la 'biker' de colores y tachuelas que os he enseñado anteriormente. Si queréis darle un toque más elegante, también queda muy bien con blazers de colores llamativos. Los zapatos de perlas son de Zara. Gracias a su comodidad, me los pongo muchísimo durante el entretiempo, cuando ya no quieres llevar botas y aún es pronto para sacar a relucir las sandalias.

Blazers con espíritu rock

En este último estilismo os propongo una americana con 'animal print' en tonos rojos. Es un original diseño de temporada de Bershka y me lo he puesto un montón. Por ejemplo, lo llevé a un evento donde lo combiné con una blusa con lazada de Zara y unos pantalones de lunares de Stradivarius. Las botas rojas son de calzados Ercilla y me enamoré de ellas nada más verlas. Estilizan mucho porque acaban en punta y tienen un tacón alto y ancho, mucho más cómodo y práctico.

Con el verano a la vuelta de la esquina y unas noches que tienden a ser mucho más agradables, dan ganas de ponerse guapa y alargar los días al máximo. Así que espero que hayáis tomado buena nota de estas propuestas y que pongáis en práctica mis consejos de hoy. ¡Volveré pronto con muchos más looks. ¡Pasad buena semana!